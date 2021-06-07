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    • Magazin
    • 07.06.2021 21:11
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    • 07.06.2021 21:11
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    ? yapıyor? ?

    ? Yıllardır Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan yapıyor? ? Dizinin izleyicileri, final bölümünde Yamaç'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Fenomen dizinin final fragmanında Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç karakterinin ölümle burun buruna gelmesi izleyicileri meraklandırdı. Peki; Çukur Yamaç öldü mü?

    takvim.com.tr
    Çukur Yamaç öldü mü? Çukur final mi yapıyor? Çukur neden bitiyor?

    Çukur final mi yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan Yamaç'ın ölüp ölmediği dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizinin final bölümü fragmanında yaşanan gelişmeler ve Çukur'un ölüm tehlikesine uğraması, büyük finalde Yamaç'ın ölebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Peki; Çukur Yamaç öldü mü?

    ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

    Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde ortaya çıkacak.

    Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar.

    Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.

        ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ!

        Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

        Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

        ÇUKUR NEDEN BİTİYOR?

        Ay Yapım imzalı, sevilen yapımlar arasında yer alan Çukur'ın final bölümüne saatler kaldı. Ekranlara veda edecek Çukur dizisi final bölümü öncesinde 'Doğa Nefes Alsın' diyerek duyurduğu yeni kampanyasıyla büyük bir 'Çukur Ormanı'na imza atmayı amaçlıyor.

        4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak galanın ardından Çukur dizisi final bölümü ekranlara gelecek.
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        Haberler Magazin Çukur Yamaç öldü mü? Çukur final mi yapıyor? Çukur neden bitiyor?