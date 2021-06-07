Çukur Yamaç öldü mü? Çukur final mi yapıyor? Çukur neden bitiyor?

Çukur final mi yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan Yamaç'ın ölüp ölmediği dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizinin final bölümü fragmanında yaşanan gelişmeler ve Çukur'un ölüm tehlikesine uğraması, büyük finalde Yamaç'ın ölebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Peki; Çukur Yamaç öldü mü?
ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?
Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde ortaya çıkacak.
Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar.
Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.