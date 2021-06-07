Bu sezonun finaline adım adım yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit'in hamile olması ve Demir ile ilgili fotoğrafların ortaya çıkmasıyla ilçede ortalık iyice karıştı. Ümit'in Demir'den hamile olduğunu Züleyha'ya söylediği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Zor durumda kalan Demir başta tüm ilçeye rezil oldu ve ardından bebeği kürtajla aldırmaya çalıştı. Tüm bu olanlardan sonra gidecek yer bulamayan Ümit çareyi Ali Rahmet Fekeli'ye sığınmakta buldu. Bir süredir Fikret ile ilgili kini devam eden Demir, Fikret'in gerçekten pişman olduğunu gördü ve Lütfiye Hanım'dan özür diledi. İzleyicilerin heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR KEZ DAHA YIKILIYOR

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir.