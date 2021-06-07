Afaki hareketleri canına mal olacak! Savaş'ın düşmanlığını iyice belli ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan ve oğulları İlyas ve Behzat tarafından ele geçirildi. İyice köşeye sıkışan Rıdvan bu kez bölgedeki en güçlü adamla bağlantı kurarak Hızır'a daha fazla zarar vermeye çalıştı ve oğlunu kurtarmak için harekete geçti. Bu uğurda ilk başta Yaman ile görüşen Savaş beklemediği karar ağır bir cevap aldı. Olayın ardından da fidanlığa giderek Hızır'dan Rıdvan'ın oğlu Semih'i istedi. Ancak Alpaslan'ın işaretiyle Semih, Savaş'ın gözleri önünde vuruldu. Bugün yayınlanan EDHO 198. bölüm fragmanında yaşanan çatışmalar heyecan yarattı.

HAŞMET FAÇALI'NIN İNTİKAMI

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.