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    • Magazin
    • 07.06.2021 13:07
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    • 07.06.2021 13:14
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    Afaki hareketleri canına mal olacak! 198. bölüm fragmanı: Rado ve avanesinin ipi çekiliyor

    198. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeleri gerilimi bir üst boyuta taşıyacak. EDHO'da Rıdvan'ın yakalanması ve oğlu Semih'in öldürülmesi yeni bir savaş başlattı. Yeni düşman Savaş ortaya çıkarken masadaki üyeleri kendi safına çekmeye çalışsa da aldığı sert tepkiler karşısında soluğu fidanlıkta aldı. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş, Rıdvan'ın Hızır'ın eline geçen oğlunu kurtarmak için fidanlığa gönderildi. Fidanlıkta gözlerinin önünde Semih'in öldürülmesiyle Hızır ve dostlarını açık açık tehdit ederek oradan ayrıldı. Aksiyonun iyice tırmandığı fragmandan sonra yeni bölüm merakla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 198. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Afaki hareketleri canına mal olacak! Savaş'ın düşmanlığını iyice belli ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan ve oğulları İlyas ve Behzat tarafından ele geçirildi. İyice köşeye sıkışan Rıdvan bu kez bölgedeki en güçlü adamla bağlantı kurarak Hızır'a daha fazla zarar vermeye çalıştı ve oğlunu kurtarmak için harekete geçti. Bu uğurda ilk başta Yaman ile görüşen Savaş beklemediği karar ağır bir cevap aldı. Olayın ardından da fidanlığa giderek Hızır'dan Rıdvan'ın oğlu Semih'i istedi. Ancak Alpaslan'ın işaretiyle Semih, Savaş'ın gözleri önünde vuruldu. Bugün yayınlanan EDHO 198. bölüm fragmanında yaşanan çatışmalar heyecan yarattı.

    HAŞMET FAÇALI'NIN İNTİKAMI

    Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

    Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

    Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

        Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

        Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

            Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

            Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
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            Haberler Magazin Afaki hareketleri canına mal olacak! EDHO 198. bölüm fragmanı: Rado ve avanesinin ipi çekiliyor