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    • Magazin
    • 07.06.2021 14:36
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    • 07.06.2021 15:09
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    Alayı trajik sonla yüzleşti! dizisinde veda çanları çalacak! Sıra bakın bu kez kimde...

    İlk kez 2017 yılının ekim ayında izleyici karşısına çıkan ve 4 sezonunda da heyecanla izlenen dizisinin final bölümü için saatler kaldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Geçtiğimiz bölümlerde senaryo gereği Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası izleyicileri kahretmişti. Ekranların fenomen dizisi Çukur final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi yani bugün saat 20.00'de ekranlara veda edecek. Seyirciler final fragmanlarının ardından Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceğini de merak ediyor.

    Show TV dizisinde veda çanları çalıyor!

    Alayı trajik sonla yüzleşti! Show TV dizisinde veda çanları çalacak! Sıra bakın bu kez kimde... Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Sarp Akkaya'nın oynadığı Çukur dizisinin final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam ekranlara veda edecek olan Çukur dizisinin galası saat 20.00'de yapılacak. Diziye yakın zamanda Sarp Akkaya Şahran rolüyle dahil olmuştu. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin final yapacağı geçtiğimiz aylarda hem oyuncuları hem de yapımcı şirket tarafından duyuruldu. 4 sezon boyunca gönüllere taht kuran Yamaç Koçovalı karakterinin final bölümünde ölüp ölmeyeceği ise akıllarda yer alıyor.

    FİNAL YAPIYOR

    Ekranların fenomen dizisi Çukur final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi yani bugün saat 20.00'de ekranlara veda edecek.

    ÇUKUR GALA YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

    'Çukur' Büyük Final Gala Yayını bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

        'AMCA' ÖLÜM İLE SAVAŞACAK

        Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde 'Yamaç' ve 'Amca' ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve 'Çukur' hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

        Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

        Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.
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