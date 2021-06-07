Alayı trajik sonla yüzleşti! Show TV dizisinde veda çanları çalacak! Sıra bakın bu kez kimde... Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Sarp Akkaya'nın oynadığı Çukur dizisinin final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam ekranlara veda edecek olan Çukur dizisinin galası saat 20.00'de yapılacak. Diziye yakın zamanda Sarp Akkaya Şahran rolüyle dahil olmuştu. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin final yapacağı geçtiğimiz aylarda hem oyuncuları hem de yapımcı şirket tarafından duyuruldu. 4 sezon boyunca gönüllere taht kuran Yamaç Koçovalı karakterinin final bölümünde ölüp ölmeyeceği ise akıllarda yer alıyor.

FİNAL YAPIYOR

Ekranların fenomen dizisi Çukur final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi yani bugün saat 20.00'de ekranlara veda edecek.