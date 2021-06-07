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    • Magazin
    • 07.06.2021 14:46
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    • 07.06.2021 14:46
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    Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimdir, konusu ne? Aşkın Tarifi ne zaman başlayacak? , ...

    Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimdir? Sorusu diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde ve 'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi ekranlarında diziseverlerle buluşacak. Fragmanının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, ? ? İşte diziye dair tüm merak detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimdir, konusu ne?

    Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi (07 Haziran) bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlayacak? Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Serra Arıtürk kimdir? İşte diziye dair tüm merak detaylar haberimizde...

    AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

    Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi 7 Haziran Pazartesi yani bugün 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

    AŞKIN TARİFİ DİZİ OYUNCULARI VE KONUSU

    Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

    Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu. Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat'ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum" dedi.

    KONUSU

    Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

    Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

    Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

    Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

        Kadir Doğulu ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncu Serra Arıtürk, Naz karakterine hayat verecek. Daha önce Youtube'da söylediği şarkılar ile de adından söz ettiren Arıtürk, restoran sahibi genç ve yetenekli bir şefi canlandıracak. Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak.

        SERRA ARITÜRK KİMDİR?

        Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir. Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atmıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.

        Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamlayan ünlü isim, arkasından ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. Yaşamını İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürdüren Arıtürk, bir yandan ise şarkı çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir.

            KADİR DOĞULU KİMDİR?

            Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Abdülkadir Doğulu'dur. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynayan Kadir Doğulu, 2011 yılında Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Güney karakterin ile önemli bir çıkış yapmış; Bana Sevmeyi Anlat, Fatih Harbiye, Sevdam Alabora, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli projelerde yer almıştır.

            Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşi olan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlidir. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, 1.79 metre boyunda, 71 kilo ve Koç burcudur.
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            Haberler Magazin Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimdir, konusu ne? Aşkın Tarifi ne zaman başlayacak? Serra Arıtürk, Kadir Doğulu...