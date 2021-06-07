Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi (07 Haziran) bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlayacak? Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Serra Arıtürk kimdir? İşte diziye dair tüm merak detaylar haberimizde...
AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi 7 Haziran Pazartesi yani bugün 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
AŞKIN TARİFİ DİZİ OYUNCULARI VE KONUSU
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.
Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu. Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat'ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum" dedi.
KONUSU
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.
Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.
Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.
Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?