Alişan eşi Buse Varol'a büyük şok 'en güzeli' dedi yan yana paylaştı! Alişan milyonları çatlattı... Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Kayınvalidesini çok seven Alişan Instagram paylaşımı ile bunu herkese gösterdi. Acaba o paylaşımını görünce kendi annesi ne diyecek. İşte tüm detaylar...