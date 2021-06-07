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    • Magazin
    • 07.06.2021 16:53
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    • 07.06.2021 16:53
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    eşi 'a büyük şok 'en güzeli' dedi yan yana paylaştı! Alişan milyonları çatlattı

    42 yaşındaki şarkıcı , müzmin bekarlığın ardından gelen aile hayatının tadını çıkarıyor şu sıralar... 2018 yılında oyuncu 'la nikah masasına oturan Alişan evliliklerinde 3.yılı geride bıraktı. Burak ve Eliz adında iki çocukları olarak Buse Varol - Alişan çifti şimdilerde aile boyu fenomen.Her paylaşımları çok konuşulan Alişan ve Buse Varol cephesinden bu kez 'En güzeli bende' paylaşım geldi. Alişan'ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

    Alişan eşi Buse Varol'a büyük şok 'en güzeli' dedi yan yana paylaştı!

    Alişan eşi Buse Varol'a büyük şok 'en güzeli' dedi yan yana paylaştı! Alişan milyonları çatlattı... Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Kayınvalidesini çok seven Alişan Instagram paylaşımı ile bunu herkese gösterdi. Acaba o paylaşımını görünce kendi annesi ne diyecek. İşte tüm detaylar...

    Sevilen şarkıcı Alişan 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturduktan sonra kısa sürede iki evlat sahibi olmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Alişan ile Buse Varol çifti evliliklerinde 3. yılı geride bırakırken sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar.

    Oyuncu eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın doğum gününü de sosyal medya üzerinden kutlayan Alişan'ın paylaşımları yine takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

        Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımlarda "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" yorumunu düşen Alişan ilgi odağı haline geldi. Öte yandan Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'nin oldukça genç gözükmesi ve güzelliği de çok konuşuldu.

        2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünya evine giren şarkıcı Alişan, magazin dünyasında sık sık mutlu evliliği ile gündeme geliyor. Kısa sürede iki çocuk sahibi olan Alişan ve Buse Varol çifti, gözlerden uzak bir yaşam sürerken bir yandan da sosyal medya paylaşımları ile hayranlarıyla etkileşime geçiyor.

        Aile saadetleri çok beğenilen ve ilgi odağı olan çift, evliliklerinde 3. yılı geride bıraktı. Alişan ve Buse Varol çiftinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar da büyük ilgi görmeye devam ediyor.



            Alişan'la dünya evine girdikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Buse Varol, kısa sürede iki çocuk dünyaya getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ilgi çekici pozlarla "Dönüşüm muhteşem olacak" mesajlarıyla gündeme geldi.

            Güzelliği ile beğeni toplayan Buse Varol'un pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti. Ünlü oyuncunun bu güzelliğini annesi Birsen Özgan'dan aldığı ortaya çıktı.

            Kayınvalidesi Birsen Özgan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Alişan bu pozuna "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düştü.

                Öte yandan Birsen Özgan'nin oldukça genç gözükmesi ve güzelliği de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Alişan'ın genç kayınvalidesi Birsen Özgan'ın güzelliği Alişan hayranlarından da beğeni topladı.
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