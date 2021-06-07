Alişan eşi Buse Varol'a büyük şok 'en güzeli' dedi yan yana paylaştı! Alişan milyonları çatlattı... Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Kayınvalidesini çok seven Alişan Instagram paylaşımı ile bunu herkese gösterdi. Acaba o paylaşımını görünce kendi annesi ne diyecek. İşte tüm detaylar...
Sevilen şarkıcı Alişan 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturduktan sonra kısa sürede iki evlat sahibi olmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Alişan ile Buse Varol çifti evliliklerinde 3. yılı geride bırakırken sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar.
Oyuncu eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın doğum gününü de sosyal medya üzerinden kutlayan Alişan'ın paylaşımları yine takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.