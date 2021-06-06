Survivor Aleyna annesi kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ALEYNA ANNESİ NE YAPTI?

Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin ailelerinin sosyal medyadaki paylaşımları hakkında konseyde açılamalarda bulundu. Ilıcalı: "İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor.

Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya.