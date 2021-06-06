Survivor Aleyna annesi kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Survivor Aleyna annesi kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu annesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Survivor 2021 yarışmasına anneler de dahil oldu. Aleyna'nın annesinin, kızının yarışmadan ayrılmasına yönelik baskı yaptığı belirtilirken, Survivor Aleyna annesi kimdir sorusunun cevabı da merak ediliyor.
SURVİVOR ALEYNA ANNESİ KİMDİR?
Kırmızı takımın tek kadın yarışmacısı ve performansıyla da adından söz ettiren ismi Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 41 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşıyor.
SURVİVOR ALEYNA ANNESİ NE YAPTI?
Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin ailelerinin sosyal medyadaki paylaşımları hakkında konseyde açılamalarda bulundu. Ilıcalı: "İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor.
Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya.