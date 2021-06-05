İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Uzun hava okumakta ısrarlı olan Mahmut Tuncer orkestraya dönünce Mehmet Ali Erbil, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri ise dikkat çekti.