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    • 06.06.2021 01:20
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    • 06.06.2021 01:20
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    Para muhabbeti ’a damga vurdu! ’i 100 lirayla ikna etti ’in gözü kaldı

    Para muhabbeti ’a damga vurdu! , ’i 100 lirayla ikna etti… Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show'un bu akşamki konukları Mehmet Ali Erbil, , Mahmut Tuncer, ve oldu. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan programa Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve ’in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu. İşte detaylar…

    Para muhabbeti İbo Show’a damga vurdu!

    İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show, bugün yeni bir bölümüyle ekranlara geldi. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan programa Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş konuk oldu.

    Müzik şöleni yaşanan programa Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu.

    Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine isyan etti.

        Ünlü şovmen, "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek programdakilere tatlı bir tehditte bulundu. Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'i 100 lira vererek susturdu.

        İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

        Uzun hava okumakta ısrarlı olan Mahmut Tuncer orkestraya dönünce Mehmet Ali Erbil, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri ise dikkat çekti.

        Esprileri art arda patlatan Mahmut Tuncer, orkestraya da takılmayı ihmal etmedi. Tuncer, orkestranın para isteğini "Bu parçada davul yok" diyerek reddetti.
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