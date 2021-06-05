İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show, bugün yeni bir bölümüyle ekranlara geldi. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan programa Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş konuk oldu.
Müzik şöleni yaşanan programa Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu.
Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine isyan etti.