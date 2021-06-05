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    • Magazin
    • 05.06.2021 16:20
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    • 05.06.2021 16:20
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    'nda seyircinin 2 veda korkusu! Hastalıkla boğuşan Naci ve İnci meğer...

    TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren dizisinin yakın zamanda sezon finali yaparak yaz tatiline girecek. Dizinin her bölümünü salı günleri soluksuz izleyen seyircileri kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı. Bilindiği üzere son dönemlerde İnci karakterini canlandıran ve Naci karakterini canlandıran 'in diziye veda edeceği konuşulsa da bu iddialar henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı. Hal böyle olunca gelecek hafta sezon finali yapması beklenen Masumlar Apartmanı dizisinde gözler yaşanacak gelişmelere çevrildi. İzleyiciler iki karakterin veda edip etmeyeceğini merak ediyor.

    Masumlar Apartmanı'nda seyircinin 2 veda korkusu!

    Masumlar Apartmanı'nda seyircinin 2 veda korkusu! Hastalıkla boğuşan Naci ve İnci meğer... Salı günleri TRT 1 ekranlarında soluksuz izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde peş peşe iki veda yaşanacağı iddiası dizinin izleyicilerini şaşırttı. İnci ve Han arasındaki tartışmanın dikkat çektiği son bölümde herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. İnci bir anda fenalaştı ve Han ne yapacağını bilemedi. Bölüm böyle son bulunca akıllara Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edip etmeyeceği geldi. Ayrıca Naci karakteriyle büyük beğeni toplayan Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiaları da sezon finali bölümünde belli olacak.

    SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ YAKLAŞIYOR

    TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin yakın zamanda sezon finali yaparak yaz tatiline girecek.

    2 VEDA MI YAŞANACAK?

    Seyirciler ise kulislerde konuşulan gelişmelere odaklandı. Bilindiği üzere son dönemlerde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah ve Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in ayrılacağı konuşuluyor.

    Ancak iddialar sık sık gündeme gelse de henüz yapımcı şirket tarafından doğrulanmadı.

        Hal böyle olunca gelecek hafta sezon finali yapması beklenen Masumlar Apartmanı dizisinde gözler yaşanacak gelişmelere çevrildi. İzleyiciler iki karakterin veda edip etmeyeceğini merak ediyor.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

        Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).

            Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmıştır.
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