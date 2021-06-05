Masumlar Apartmanı'nda seyircinin 2 veda korkusu! Hastalıkla boğuşan Naci ve İnci meğer... Salı günleri TRT 1 ekranlarında soluksuz izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde peş peşe iki veda yaşanacağı iddiası dizinin izleyicilerini şaşırttı. İnci ve Han arasındaki tartışmanın dikkat çektiği son bölümde herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. İnci bir anda fenalaştı ve Han ne yapacağını bilemedi. Bölüm böyle son bulunca akıllara Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edip etmeyeceği geldi. Ayrıca Naci karakteriyle büyük beğeni toplayan Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiaları da sezon finali bölümünde belli olacak.

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ YAKLAŞIYOR

TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin yakın zamanda sezon finali yaparak yaz tatiline girecek.