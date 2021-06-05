Feci ayrılık sonrası Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi! Dönerse ortalık yıkılır! Bu kez kılıcını...

Bamsı Bey'in ölümüyle Kuruluş Osman izleyicileri büyük üzüntü yaşarken Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sıkça yapılmaya başlandı. Bamsı Bey'in vedasının ardından da Turgut Alp'in gelmesi izleyicilerin büyük arzularından birisi oldu. Bilindiği üzere tarihi kaynaklarda da Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu görülmektedir. Ancak şu sıralar Cengiz Coşkun'un dijital platformda yayınalnacak olan ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı sık sık kulislerde konuşuluyor. Gözler şimdi ünlü oyuncunun projede yer alıp almayacağına çevrildi.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.