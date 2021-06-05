Feci ayrılık sonrası Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi! Dönerse ortalık yıkılır! Bu kez kılıcını...

Bamsı Bey'in ölümüyle Kuruluş Osman izleyicileri büyük üzüntü yaşarken Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sıkça yapılmaya başlandı. Bamsı Bey'in vedasının ardından da Turgut Alp'in gelmesi izleyicilerin büyük arzularından birisi oldu. Bilindiği üzere tarihi kaynaklarda da Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu görülmektedir. Ancak şu sıralar Cengiz Coşkun'un dijital platformda yayınalnacak olan ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı sık sık kulislerde konuşuluyor. Gözler şimdi ünlü oyuncunun projede yer alıp almayacağına çevrildi.
CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!
Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı.
Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.