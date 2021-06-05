Sezon finali için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko, Rıdvan ve Volkan gibi etkili karakterler dahil oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ise karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği oldu. Diziye bu hafta iki isim veda etti. Haşmet Façalı rolüyle Turgut Tunçalp ve Didem karakteriyle Gizem Arıkan gönülleri kazanan iki ünlü ismin macerası geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Diziye bazı isimlerinde veda edeceği konuşuluyor. Hal böyle olunca akla 197. bölüme kadar yer alan isimler geldi.

EDHO'YA BAKIN KİMLER VEDA EDECEK!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Rıdvan karakteriyle katılan usta oyuncu Ali İpin'in diziye gelecek haftalarda veda edeceği öğrenildi. Ayrıca Rado karakterinin oğulları da senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.