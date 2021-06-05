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    • Magazin
    • 05.06.2021 16:58
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    • 05.06.2021 16:58
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    Çok seneler geçti dönen yok seferinden! 7. sezon onayı alan 'ya bakın kimler veda edecek

    7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaştı. Bilindiği üzere diziye sevilen üç isim diziye geçtiğimiz hafta veda etti. 7. sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yapacak. Diziye bu sezon dikkat çeken isimler katılırken Tipi, Ceylan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan 196. bölümünde Turgut Tunçalp (Haşmet) ve Gizem Arıkan'ın (Didem) vedasıyla gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca sezon finaline yakın bazı isimlerin veda edeceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    EDHO'ya bakın kimler veda edecek

    Sezon finali için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko, Rıdvan ve Volkan gibi etkili karakterler dahil oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ise karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği oldu. Diziye bu hafta iki isim veda etti. Haşmet Façalı rolüyle Turgut Tunçalp ve Didem karakteriyle Gizem Arıkan gönülleri kazanan iki ünlü ismin macerası geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Diziye bazı isimlerinde veda edeceği konuşuluyor. Hal böyle olunca akla 197. bölüme kadar yer alan isimler geldi.

    EDHO'YA BAKIN KİMLER VEDA EDECEK!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Rıdvan karakteriyle katılan usta oyuncu Ali İpin'in diziye gelecek haftalarda veda edeceği öğrenildi. Ayrıca Rado karakterinin oğulları da senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

    YENİ SEZON MÜJDESİ

    Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.

    "EKİP BAŞARISI"

    Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.

        Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7. yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.

        6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 199. bölümüyle sezon finali yapacak.

        KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ...

        Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan oyuncular listesinde bakın kimler var...

            8 Eylül 2015 tarihinden beri yayında olan dizinin ana kadrosuna adını yazdırıp, ayrılan oyuncu sayısı oldukça fazla

            İşte diziye damgasını vuran isimlerin katıldığı ve ayrıldığı bölümler
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            Haberler Magazin Çok seneler geçti dönen yok seferinden! 7. sezon onayı alan EDHO'ya bakın kimler veda edecek