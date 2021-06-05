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    • Magazin
    • 05.06.2021 13:55
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    • 05.06.2021 13:55
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    İki başlı bir ejderha gibi tepelerine çökecek! : Tuğyan edip baş koparıyor

    'da bu hafta yaşananlar nefes kesti. Yamaç'ın ölümle burun buruna geldiği Çukur'un son bölümünde Amca'nın Karaca'nın ölümü sonrasında deliye dönen ve gerçekleri öğrenen Ayşe tarafından öldürülüp öldürülmeyeceği akıllardaki yerini koruyor. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrendi. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düştü. Amca Çukur'u karşısına toplayıp en az 15 gün içerisinde orayı terk etmeleri gerektiğini söyledi. Milyonlar tarafından beklenen için heyecan dorukta.

    Çukur 4. sezon 39. bölüm fragmanı yayında mı?

    Finale günler kala artık heyecan iyice doruklara ulaştı. Son bölümde Şahram'ın Yamaç'ı havuza atarak ölüme terk ettiği anlar Çukur'da olay oldu. Olayın hemen sonrasında oraya gelen Vartolu, Cumali ve Akın Koçovalı, Yamaç'ı aramaya geldikleri mekanda sürprizle karşı karşıya kaldılar. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açtı. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yaptı. Yamaç'ın suyun içerisinde kaldığı bölümün ardından Çukur 4. sezon 39. bölüm fragmanı için gerilim tırmanırken finalde neler olacağı merak ediliyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    AMCA MAHALLE'NİN KARŞISINDA

    Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.

    YAMAÇ'IN PLANI NE?

    Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

    Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek.

        Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

        Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Şahram, Çukur'a girdi. Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

        Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.

            YAMAÇ, ÇUKUR'U KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

            Yamaç, Çukur'u korumak için her şeyi kökünden değiştirecek yeni bir plan yaptı. Cumali Amca tehlikesinin mahalleden gitmesinin ardından Koçovalı kardeşler eski günlerdeki gibi İdris, Paşa ve Emmi'nin kahvede oturduğu masaya geçtiler.

            Yeniden Çukur'un başına geçen Yamaç, mahalleyi beladan uzak tutmak için harekete geçti. Çukurlular, mahallede bir daha silahların patlamaması için Amca'nın paravan olarak kullandığı yasal işlere el koydular. Cumali Amca'nın fabrikalarına el koyan Yamaç, Çukur'da yaşanacak olan değişikliği mahalledeki tüm gençlerle paylaştı. Çukur, silahları kaldırıp barış ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir düzene geçmek için ilk adımını attı.
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            Haberler Magazin İki başlı bir ejderha gibi tepelerine çökecek! Çukur 4. sezon 39. bölüm fragmanı: Tuğyan edip baş koparıyor