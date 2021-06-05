Finale günler kala artık heyecan iyice doruklara ulaştı. Son bölümde Şahram'ın Yamaç'ı havuza atarak ölüme terk ettiği anlar Çukur'da olay oldu. Olayın hemen sonrasında oraya gelen Vartolu, Cumali ve Akın Koçovalı, Yamaç'ı aramaya geldikleri mekanda sürprizle karşı karşıya kaldılar. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açtı. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yaptı. Yamaç'ın suyun içerisinde kaldığı bölümün ardından Çukur 4. sezon 39. bölüm fragmanı için gerilim tırmanırken finalde neler olacağı merak ediliyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

AMCA MAHALLE'NİN KARŞISINDA

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.