Yeni düşmanın yüzünü iyice gösterdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan ve oğullarının İlyas ve Behzat tarafından ele geçirilmesi heyecanlarından anlardan birisi oldu. İyice köşeye sıkışan Rıdvan bu kez bölgedeki en güçlü adamla bağlantı kurarak Hızır'a daha fazla zarar vermeye çalıştı ve oğlunu kurtarmak için harekete geçti. Bu uğurda ilk başta Yaman ile görüşen Savaş beklemediği karar ağır bir cevap aldı. Olayın ardından da fidanlığa giderek Hızır'dan Rıdvan'ın oğlu Semih'i istedi. Ancak Alpaslan'ın işaretiyle Semih, Savaş'ın gözleri önünde vuruldu. Heyecan dolu final sahnesinin hemen sonrasında EDHO 198. bölüm fragmanı için heyecan arşa çıktı. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

SAVAŞ'TAN UZLAŞMA TEKLİFİ

Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi.