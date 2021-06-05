Ekranları kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit'in hamile olduğunun ortaya çıkması ilçede büyük infiale neden oldu. Ümit'ten gerçekleri birer birer öğrenen Züleyha'nın Demir hakkında alacağı karar herkes tarafından merak ediliyordu. Hatasını anlayan Demir önce Fikret'in pişmanlığına şahit oldu, ardından da Lütfiye Hanım'dan özür diledi. Tüm ilçeye rezil olan Demir, Ümit'in karnındaki çocuktan kurtulmanın yollarını ararken olayları öğrenen Fekeli, Ümit'i kovdu. Sezon finaline az bir zaman kala izleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanıyla gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Heyecanla beklenen fragman henüz yayınlanmadı.

BİR KEZ DAHA YIKILIYOR

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir.