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    • Magazin
    • 05.06.2021 11:17
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    • 05.06.2021 11:17
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    Evinde beslediği düşmansın sen! : Kepaze edip gafil avlayacak

    Bu sezonun finaline adım adım yaklaşan 'da Ümit'in hamile olması ve Demir ile ilgili fotoğrafların ortaya çıkmasıyla ilçede ortalık iyice karıştı. Ümit'in Demir'den hamile olduğunu Züleyha'ya söylediği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Zor durumda kalan Demir başta tüm ilçeye rezil oldu ve ardından bebeği kürtajla aldırmaya çalıştı. Tüm bu olanlardan sonra gidecek yer bulamayan Ümit çareyi Ali Rahmet Fekeli'ye sığınmakta buldu. Bir süredir Fikret ile ilgili kini devam eden Demir, Fikret'in gerçekten pişman olduğunu gördü ve Lütfiye Hanım'dan özür diledi. İzleyiciler nı bekliyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranları kasıp kavuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit'in hamile olduğunun ortaya çıkması ilçede büyük infiale neden oldu. Ümit'ten gerçekleri birer birer öğrenen Züleyha'nın Demir hakkında alacağı karar herkes tarafından merak ediliyordu. Hatasını anlayan Demir önce Fikret'in pişmanlığına şahit oldu, ardından da Lütfiye Hanım'dan özür diledi. Tüm ilçeye rezil olan Demir, Ümit'in karnındaki çocuktan kurtulmanın yollarını ararken olayları öğrenen Fekeli, Ümit'i kovdu. Sezon finaline az bir zaman kala izleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanıyla gelecek hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Heyecanla beklenen fragman henüz yayınlanmadı.

    BİR KEZ DAHA YIKILIYOR

    Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir.

    Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir.

    Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir.

        BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

        'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez.

        Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler.

        FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

        Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder.

            Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır.

            Ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır.
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            Haberler Magazin Evinde beslediği düşmansın sen! Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı: Kepaze edip gafil avlayacak