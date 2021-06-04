İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.
Mina Başaran ile evlilik arifesinde olan Murat Gezer, 2,5 yıl süren yas sürecinin ardından Nazlı Çarmıklı ile bu akşam nikah masasına oturdu.
DAVETİYELERİ GÖNDERDİLER
Ünlü çift, evlilik için kısıtlamaların gevşetilmesini beklemişti. Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler.
YALININ BAHÇESİNDE DÜZENLENDİ
Çift, bu akşam Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.