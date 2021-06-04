İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazmıştı.