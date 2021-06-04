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    • 04.06.2021 23:11
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    Nişanlısı ’ı feci jet kazasında kaybeden Murat Başaran yeni bir sayfa açtı! ile evlendi

    ile evlendi! Bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan jet kazasında arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden 'ın eski nişanlısı Murat Gezer yeni bir sayfa açtı. Murat Gezer, 2,5 yıl süren yas sürecinin ardından Nazlı Çarmıklı ile bu akşam nikah masasına oturdu. İşte detaylar…

    Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi!

    İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

    Mina Başaran ile evlilik arifesinde olan Murat Gezer, 2,5 yıl süren yas sürecinin ardından Nazlı Çarmıklı ile bu akşam nikah masasına oturdu.

    DAVETİYELERİ GÖNDERDİLER
    Ünlü çift, evlilik için kısıtlamaların gevşetilmesini beklemişti. Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler.

    YALININ BAHÇESİNDE DÜZENLENDİ
    Çift, bu akşam Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

        60 DAVETLİ KATILDI
        Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, bu mutlu günlerine şahitlik etmeleri için 60 kişi davet etti.

        NE OLMUŞTU?
        Murat Gezer eski nişanlısı Mina Başaran'ı jet kazasında kaybetmiş ve kazanın birinci yıldönümünde gazetelere verdiği ilanla duygulandırmıştı.

        İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazmıştı.
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