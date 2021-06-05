Bamsı Bey'in şehadetinin izleyicileri kahrettiği Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey'i şehit eden Togay'ın peşine düştü. Bamsı Bey'e son vazifesini ifa eden Kayı Obası intikam ateşiyle yanıp tutuşurken, Osman Bey, Konya'dan gelen haberle Togay'ın Geyhatu'ya isyan ettiğini ve asi ilan edildiğini öğrendi. Bölümün hemen ardından yayınlanan Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanında Osman Bey'in "Bir karış toprak vermektense bin kez ölürüz daha iyi." sözleri gerilimi arşa çıkarıyor. Kuruluş Osman 62. bölümüyle 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

OSMAN BEY, BAMSI BEY'İN İNTİKAMINI ALDI, TOGAY'I DİZE GETİRDİ!

Şehit düşen Bamsı Bey'in intikamını almaya ant içen Osman Bey, Togay'ı dize getirmeyi başardı. Bamsı Bey'i şehit ettikten sonra savaş meydanından kaçan Togay'ı bulmak için iz süren Osman Bey ve Alpleri, Moğol kampına baskın yaptı.