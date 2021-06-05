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    • Magazin
    • 05.06.2021 17:18
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    • 05.06.2021 17:18
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    Umutları alaşağı eden ayrılık! Çukurova'da ardı ardına vedalar başka yere gidecek! Trajik son...

    Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımı 'da geçen hafta kahreden bir veda yaşandı. Bilindiği üzere yeni sezon onayı alan dizi Eylül ayında 4. sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. İstanbul'a gitmek için yola çıkan ve uçağa binen Müjgan'ın ölüm haberi geldi. Müjgan karakterine hayat veren diziye vedasıyla çok konuşuldu.

    takvim.com.tr
    Çukurova'da peş peşe vedalar!

    Umutları alaşağı eden ayrılık! Çukurova'da ardı ardına vedalar başka yere gidecek! Trajik son... Her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son veda izleyicilerini kahretmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken geçen hafta diziye veda eden isim dikkat çekti. Bilindiği üzere Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu. Bu hafta doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden isimlerden oldu.

    ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda etti.

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda da vedalar yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etmişti.

    Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etmişti.

        Uçak kazasında ölen doktor Müjgan karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi. Şimdi gözler diziden ayrılacak yeni isimlere çevrildi.

        MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

        Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

        Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

            Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

            Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteri kısa sürede çok sevildi. Ünlü oyuncu dizinin 98. bölümde kadrodan ayrıldı.
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