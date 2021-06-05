Umutları alaşağı eden ayrılık! Çukurova'da ardı ardına vedalar başka yere gidecek! Trajik son... Her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son veda izleyicilerini kahretmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken geçen hafta diziye veda eden isim dikkat çekti. Bilindiği üzere Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu. Bu hafta doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden isimlerden oldu.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda etti.