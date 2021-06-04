Veda vakti geldi çatacak! Payitaht Abdülhamid'de hüznü arşa tırmandıran ayrılık! 7 saat sonra... Başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, Hakan Boyav ve Bahadır Yenişehiroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi final bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamid'i Bülent İnal'ın canlandırdığı dizinin final bölümünde duygu dolu anlar yaşanacak. 5 sezondur ekranlardaki macerasını tam gaz sürdüren Payitaht Abdülhamid dizisinin vedası izleyicisini şok edecek.
FİNALDE NELER OLACAK?
Sultan Abdülhamid, paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa'ya hususi bir vazife verir. Paris'te ikamet eden Mahmut Paşa kaldığı otel odasında vefat eder.
Sultan Abdülhamid ise ömrünün son vakitlerini Beylerbeyi Sarayı'nda sürgün hayatı yaşayarak geçirir. Yanında da onu hiç yalnız bırakmayan Saliha Sultan vardır.
Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır.