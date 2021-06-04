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    • Magazin
    • 04.06.2021 12:33
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    • 04.06.2021 12:35
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    Veda vakti gelip çatacak! 'de hüznü arşa tırmandıran ayrılık! 7 saat sonra...

    İlk bölümüyle 2017 yılında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamid'in hayat hikayesini ve padişahlığı döneminde yaşanan olayları anlatan dizinin veda haberi izleyicilerini kahretti. İlk sezonundan bu yana heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizi bu akşam saat 20.00'de 154. bölümüyle macerasını noktalıyor. Tarihi diziyi ilk bölümünden bu yana heyecanla takip eden seyirciler final bölümünde neler yaşanacağını merakla beklemeye başladı.

    takvim.com.tr
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    Veda vakti geldi çatacak! Payitaht Abdülhamid'de hüznü arşa tırmandıran ayrılık! 7 saat sonra... Başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, Hakan Boyav ve Bahadır Yenişehiroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi final bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamid'i Bülent İnal'ın canlandırdığı dizinin final bölümünde duygu dolu anlar yaşanacak. 5 sezondur ekranlardaki macerasını tam gaz sürdüren Payitaht Abdülhamid dizisinin vedası izleyicisini şok edecek.

    FİNALDE NELER OLACAK?

    Sultan Abdülhamid, paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa'ya hususi bir vazife verir. Paris'te ikamet eden Mahmut Paşa kaldığı otel odasında vefat eder.

    Sultan Abdülhamid ise ömrünün son vakitlerini Beylerbeyi Sarayı'nda sürgün hayatı yaşayarak geçirir. Yanında da onu hiç yalnız bırakmayan Saliha Sultan vardır.

    Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır.

        Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder.

        Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

        İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval'de bir araya gelirler. Abdülhamid'in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval'de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır.

            Mary, kendini ele vermesin diye Victor'u kurtarmaya çalışırken Saliha Mary'i hareme davet etmekle hata ettiğini anlar. Mary'nin yaptığı haber herkesi tedirgin eder. Aliye kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenir.
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