Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam Nazlı Çarmıklı ile evleniyor. Çarmıklı Ailesi'nin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikaha sadece 60 davetli katılacak. İşte Sabah'ın haberine göre bu akşam gerçekleşecek olan nikahtan detaylar...