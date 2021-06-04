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    • 04.06.2021 09:43
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    • 04.06.2021 10:14
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    Nişanlısı ’ı jet kazasında kaybetmişti! sevgilisi ile bugün evleniyor!

    sevgilisi ile bugün evleniyor! Sosyetenin ünlü ismi ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam Nazlı Çarmıklı ile evleniyor. Çarmıklı Ailesi’nin Beylerbeyi’ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikaha sadece 60 davetli katılacak. İşte detaylar...

    Nişanlısını jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer evleniyor!

    Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam Nazlı Çarmıklı ile evleniyor. Çarmıklı Ailesi'nin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikaha sadece 60 davetli katılacak. İşte Sabah'ın haberine göre bu akşam gerçekleşecek olan nikahtan detaylar...

    Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı, bugün vuslata eriyor. Nisan başında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan aşıklar prensip olarak 4 Haziran'ı belirlemişti ama 1 Haziran'daki yeni normalleşme kararlarını bekledikleri için kesinleşmemişti.

    Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler. Aşıklar bu akşam, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikahla bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyecek.

        60 KİŞİ ŞAHİTLİK EDECEK

        Yeni genelgeyle, düğünlerde 100 davetliye kadar izin verilse de, Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, bu mutlu günlerine şahitlik etmeleri için 60 kişi davet etti. Çok sade bir düğün organize eden çiftin nikahında yiyecek-içecek ikramı olmayacak.


        Sade törenin ardından, yakın arkadaşları ile çok minik bir düğün partisi yapacaklar. Pandemiden dolayı bir balayı programı da yapmayan çift, önümüzdeki günlerde Bodrum'a tatile gidecek.
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