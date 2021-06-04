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    • Magazin
    • 04.06.2021 13:02
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    • 04.06.2021 13:07
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    ? Hangi şehirde? !

    Özellikle dizi severler tarafından gündemde sıklıkla ? Hangi şehirde? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TRT 1’de hafta içi her gün yayınlanan, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizisi hakkındaki bilgiler merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. Sahnelerin hangi semtte çekildiğini merak eden izleyiciler için hem bu sorunun cevabını hem de nı haberimizde derledik.

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    Türkan Hanım’ın Konağı nerede çekiliyor?

    Türkan Hanım'ın Konağı nerede çekiliyor? Hangi şehirde? Türkan Hanım'ın Konağı dizi konusu ve oyuncuları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde nerede çekim yapıldığı, konusunun ne olduğu ve oyuncuları gibi tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Türkan Hanım'ın Konağı dizisi hakkında bilgiler...

    TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    TRT 1 dizisi Türkan Hanımın Konağı dizisi çekimleri İstanbul ilimizde gerçekleşmektedir. Dizide yer alan tarihi konaklar ise Beykoz ilçesinde bulunmaktadır. Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde kullanılmıştır. Türkan Hanım'ın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak büyük dizi ve film projeleri için hazırlanmıştır.

    TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI KONUSU VE OYUNCULARI

    Yeni dizi Türkan Hanım'ın Konağı'nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılacak. Gelenek ve göreneklerimize göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatacak dizide, bolca Türk aile yapısına ait doneler bulunacak.

    - Ayşen İnci- Türkan Hanım
    - Arzu Yanardağ- Rabia
    - Mürşit Ağa Bağ- Ömer

        - Egemen Duman- Batuhan
        - Buket Dereoğlu- İdil
        - Okan Yiğit- Metehan
        - Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra
        - Sevgi Temel- Berna
        - Hasan Demirtaş- Cem
        - Günce Mutlu- Gökçe
        - Münibe Millet- Nurhayat
        - Kenan Ciniviz- Orhan

        TÜRKAN HANIM AYŞEN İNCİ KİMDİR?

        Yönetmen, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar,1955 yılında dünyaya gelenAyşen İnci,Ankara Devlet Konservatuvarındanmezun olmuştur. ilk dizi oyunculuğunu 1997 yılında Eltiler isimli dizide Nihal karakteri ile rol almıştır.

        Ayşen İnci, 2018'de Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle isimli sinema filminde oynamıştır. 2019'daise ekranlara gelen Vurgun dizisinin kadrosunda yer almıştır.Daha sonra Şahiyet,Böyle Bitmesin,Küçük Besleme, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Efsane, Sihirli Annem, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, AB'nin Yolları Taştan, Beşinci Boyut, Dolunay, Emret Komutanım, O Şimdi Mahkum, Cemile, Daha Neler, Doktorlar, Unutulmayanlar, Başımın Belası, Peri Tozu, Gazi, Aşk Bir Hayal, Çocukluk Günleri, Kavak Yelleri, Dedektif Memoli, Farklı Boyut, Böyle Bitmesin, Yol Ayrımı, Kadın İşi: Banka Soygunu Dolunay ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.Ayrıca 2007 Peri Kraliçesinden Masallar, 2011 Pisikolojik Öyküler, 2011 Büyücü Karga ve 2013 yılında Gizemli İzciler İstanbul kitaplarının yazarıdır.Ayşen İnci Kanal D'nin merakla beklenen yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar'da rol almıştır.
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        Haberler Magazin Türkan Hanım’ın Konağı nerede çekiliyor? Hangi şehirde? Türkan Hanım’ın Konağı dizi konusu ve oyuncuları!