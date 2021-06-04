- Egemen Duman- Batuhan

- Buket Dereoğlu- İdil

- Okan Yiğit- Metehan

- Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

- Sevgi Temel- Berna

- Hasan Demirtaş- Cem

- Günce Mutlu- Gökçe

- Münibe Millet- Nurhayat

- Kenan Ciniviz- Orhan

TÜRKAN HANIM AYŞEN İNCİ KİMDİR?

Yönetmen, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar,1955 yılında dünyaya gelenAyşen İnci,Ankara Devlet Konservatuvarındanmezun olmuştur. ilk dizi oyunculuğunu 1997 yılında Eltiler isimli dizide Nihal karakteri ile rol almıştır.





Ayşen İnci, 2018'de Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle isimli sinema filminde oynamıştır. 2019'daise ekranlara gelen Vurgun dizisinin kadrosunda yer almıştır.Daha sonra Şahiyet,Böyle Bitmesin,Küçük Besleme, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Efsane, Sihirli Annem, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, AB'nin Yolları Taştan, Beşinci Boyut, Dolunay, Emret Komutanım, O Şimdi Mahkum, Cemile, Daha Neler, Doktorlar, Unutulmayanlar, Başımın Belası, Peri Tozu, Gazi, Aşk Bir Hayal, Çocukluk Günleri, Kavak Yelleri, Dedektif Memoli, Farklı Boyut, Böyle Bitmesin, Yol Ayrımı, Kadın İşi: Banka Soygunu Dolunay ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.Ayrıca 2007 Peri Kraliçesinden Masallar, 2011 Pisikolojik Öyküler, 2011 Büyücü Karga ve 2013 yılında Gizemli İzciler İstanbul kitaplarının yazarıdır.Ayşen İnci Kanal D'nin merakla beklenen yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar'da rol almıştır.