Türkan Hanım'ın Konağı nerede çekiliyor? Hangi şehirde? Türkan Hanım'ın Konağı dizi konusu ve oyuncuları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde nerede çekim yapıldığı, konusunun ne olduğu ve oyuncuları gibi tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Türkan Hanım'ın Konağı dizisi hakkında bilgiler...
TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1 dizisi Türkan Hanımın Konağı dizisi çekimleri İstanbul ilimizde gerçekleşmektedir. Dizide yer alan tarihi konaklar ise Beykoz ilçesinde bulunmaktadır. Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde kullanılmıştır. Türkan Hanım'ın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak büyük dizi ve film projeleri için hazırlanmıştır.
TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI KONUSU VE OYUNCULARI
Yeni dizi Türkan Hanım'ın Konağı'nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılacak. Gelenek ve göreneklerimize göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatacak dizide, bolca Türk aile yapısına ait doneler bulunacak.
- Ayşen İnci- Türkan Hanım
- Arzu Yanardağ- Rabia
- Mürşit Ağa Bağ- Ömer