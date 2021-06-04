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    • Magazin
    • 04.06.2021 16:32
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    • 04.06.2021 16:32
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    ? , ? Hayranlarını üzen haber…

    Severek izlenen dizi ? Kanal 7 ekranlarında hafta içi her akşam ekrana gelen ve konusu, oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yaz yaklaşırken ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. Hayranlarını üzen bu habere göre Emanet’in sezon finali tarihi çok yakın. Peki , ? Henüz izlememiş olanlar için merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Emanet sezon finali ne zaman?

    Emanet sezon finali ne zaman? Emanet dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı dizi ilgiyle izleniyor. Sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı ve sezon finali tarihi belli oldu. Peki Emanet dizisi ne zaman ekranlara ara verecek? Tekrar bölümlerini izlemek isteyenler için dizi hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar…

    EMANET SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emanet dizisi 18 Haziran'da sezon finali yapıyor.

    EMANET DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır.

    Seher'in artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf. Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur.

    Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlayacaktır.

        Halil İbrahim Ceylan (Yaman)
        Sıla Türkoğlu (Seher)
        Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)
        Gülderen Güler(Kiraz)
        Melih Özkaya (Ali)
        Gülay Özdem (İkbal)
        Tolga Pancaroğlu (Ziya)
        Volkan Yıldırım (Kirpi)
        Derya Oğuz Ertün (Fırat)
        Osman Aydın (Selim)
        Özge Agyar (Karanfil)
        Mehmet Ali Aslan,
        Hilal Yıldız (Zühal)
        Gözde Gürkan (Begüm)
        Binnaz Ekren (Adalet)
        Zeynep Naz Eyüboğlu (Neslihan)
        Oğuz Yağcı (Nedim)
        Hayat Olcay (Nadire)
        Atilla Pekdemir
        Ömer Gecü (Cenger)
        Ali Çakalgöz (Arif Baba)
        Mehmet Baştürk (Ozan)


        Meltem Kılıç (Kevser)
        Ferda Işıl (Sultan Hala)
        Berkay Özgür
        Adnan Mehmet Ali Aslan (İbrahim)
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