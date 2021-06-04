Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Azeri kızı Günel Zeynalova ifşaladı! Hadise, Ebru Gündeş, Reza Zarrab olayında yeni perde... Yıllar önce Reza Zarrab ve şarkıcı Günel Zeynelova'nın 8 yıllık ilişkisi evlilik aşamasında son bulmuştu. O dönem ayrılığın nedeni olaraksa Ebru Gündeş gösteriliyordu. Reza Zarrab ve Ebru Gündeş ilişkisinin ihanetle başladığı iddia edilmişti. Aradan yıllar geçti ve bu kez ayrılan taraflar Ebru Gündeş ile Rezza Zarrab oldu. Olaylı boşanmanın ardından Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova konuştu...