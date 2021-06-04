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    • Magazin
    • 04.06.2021 17:10
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    • 04.06.2021 17:10
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    'ın 'le aldattığı Azeri kızı Günel Zeynalova ifşaladı! Hadise, Ebru Gündeş, Reza Zarrab olayında yeni perde

    Türkiye günlerce ve 'ın ayrılığını konuştu... Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden Alara adından bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Ancak Ebru Gündeş'in evliliği hüsranla sonuçlandı. Gündeş 'aldatıldığı' gerekçesiyle Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı. Hatta dava dilekçesinde geçen 'yasak aşk'ın, Ebru Gündeş'in 'den yakın arkadaşı Hadise olduğu iddia edilmişti. Tam sular durulmuşken Azeri kızı Günel yeni bir olay daha yarattı. İşte detaylar...

    Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Azeri kızı Günel Zeynalova ifşaladı!

    Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Azeri kızı Günel Zeynalova ifşaladı! Hadise, Ebru Gündeş, Reza Zarrab olayında yeni perde... Yıllar önce Reza Zarrab ve şarkıcı Günel Zeynelova'nın 8 yıllık ilişkisi evlilik aşamasında son bulmuştu. O dönem ayrılığın nedeni olaraksa Ebru Gündeş gösteriliyordu. Reza Zarrab ve Ebru Gündeş ilişkisinin ihanetle başladığı iddia edilmişti. Aradan yıllar geçti ve bu kez ayrılan taraflar Ebru Gündeş ile Rezza Zarrab oldu. Olaylı boşanmanın ardından Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova konuştu...

    Yıllar önce Reza Zarrab ve şarkıcı Günel Zeynelova'nın 8 yıllık ilişkisi evlilik aşamasında son bulmuştu. O dönem herkes Zeynelova'nın Reza Zarrab tarafından Ebru Geündeş'le aldatıldığını konuşmuş, Azeri şarkıcı da bu iddianın arkasında durmuştu.

    Şimdilerde ise Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın olaylı boşanmasının ardından gözler yeniden Günel Zeynelova'ya çevrildi. Gelinlik provası esnasında aldatıldığını söyleyen Zeynelova, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

        Günel Zeynelova, Ebru Gündeş'i affedip affetmediği sorulduğunda, ''Ben herkesi bağışladım, yarın ne olacağını bilemiyoruz çünkü'' dedi.

        Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Zeynelova, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ilişkisinde maddiyatın rol oynadığını söyledi.

        Zarrab'ı ise affetmediğini belirten Zeynelova, gelinlik provası esnasında aldatıldığını öğrendiğini ise bir kez daha şu sözlerle anlattı:

            ''Dubai'de gelinlik provası yaparken aldatıldığımı öğrenmiştim. Adalet tecelli etti.''

            ''Susmak en büyük intikamdır. Ben o dönemler çok üzüldüm ama görüyorum ki ne ekersen onu biçersin.''

            ''Ebru Gündeş'in pişmanlığı var ise bu onun problemidir. Ben herkesi bağışladım ve Allah'a havale ettim.''
                Müjdenin adı Amasra-1
                Haberler Magazin Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Azeri kızı Günel Zeynalova ifşaladı! Hadise, Ebru Gündeş, Reza Zarrab olayında yeni perde