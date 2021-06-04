Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Peki gün ve haftanın birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim hangi yarışmacı oldu? Gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altını bileziği kaptı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın bilgileri haberimizde yer alıyor.