Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.06.2021 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 16:55
    ABONE OL

    ? ! Haftanın birincisi…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kanal D’nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın her bölümü ilgiyle izleniyor. Özellikle Cuma günleri haftanın finali çok heyecanlı oluyor, haftanın birincisi 5 altın bileziği koluna takarken haftanın sonuncusu eleniyor. Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışmada bu haftanın şanlı ismi hangisi oldu? Çeyrek altını kapan gün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte ’da 4 Haziran Cuma günü haftanın finalinde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Peki gün ve haftanın birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim hangi yarışmacı oldu? Gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altını bileziği kaptı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın bilgileri haberimizde yer alıyor.

    4 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    En yükske puanı alarak günün birincisi Deniz oldu.

    Seda:

    Deniz:

    Seda:

    Ayten:

    4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.

        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Albayrak'ın o hamlesi dönüm noktası oldu
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Haftanın birincisi…