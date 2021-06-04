Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Peki gün ve haftanın birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim hangi yarışmacı oldu? Gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altını bileziği kaptı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın bilgileri haberimizde yer alıyor.
4 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yükske puanı alarak günün birincisi Deniz oldu.
Seda:
Deniz:
Seda:
Ayten:
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.