Ata Demirer'den dikkat çeken müsilaj paylaşımı! ‘Deniz salyası buraya kadar geldi’ dedi o kareleri yayınladı

Yaşamını Çanakkale'de sürdüren ünlü komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'nde uzun bir süredir etkili olan deniz salyasını (müsilaj) Ege'de fotoğrafladı.
O kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok" ifadelerine kullandı.
NE OLMUŞTU?
Doğaya olan tutkusuyla bilinen ve her fırsatta takipçilerini çevre kirliliği konusunda uyaran Ata Demirer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek vermişti.