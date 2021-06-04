Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.06.2021 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 20:01
    ABONE OL

    'den dikkat çeken müsilaj paylaşımı! ‘Deniz salyası buraya kadar geldi’ dedi o kareleri yayınladı

    Doğaya olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu ve komedyen , sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'nde etkili olan deniz salyasını 'de fotoğraflayan Demirer, ‘Deniz salyası buraya kadar geldi’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

    Ata Demirer'den dikkat çeken müsilaj paylaşımı! ‘Deniz salyası buraya kadar geldi’ dedi o kareleri yayınladı

    Yaşamını Çanakkale'de sürdüren ünlü komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'nde uzun bir süredir etkili olan deniz salyasını (müsilaj) Ege'de fotoğrafladı.

    O kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok" ifadelerine kullandı.

    NE OLMUŞTU?
    Doğaya olan tutkusuyla bilinen ve her fırsatta takipçilerini çevre kirliliği konusunda uyaran Ata Demirer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek vermişti.

        Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika dalış gerçekleştiren Demirer, daha sonra diğer dalgıçlarla çıkarttıkları atıkları kıyıya ulaştırmıştı.

        Ünlü komedyen, şu sözlerle ise takipçilerini uyarmıştı: "Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin.

        Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar. Ne bileyim balık beslesinler. Taş atmasınlar, çöp de atmasınlar. Bir saattir topluyoruz, hala bitmedi"

            DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?
            Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) riski her geçen gün artıyor.

            Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.

            Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.

                Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor. Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen tutuklandı
                Haberler Magazin Ata Demirer'den dikkat çeken müsilaj paylaşımı! ‘Deniz salyası buraya kadar geldi’ dedi o kareleri yayınladı