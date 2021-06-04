Sezonun en çok takip edilen yapımları arasında alan Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor. Ümit'in Demir'den hamile olduğunu Züleyha'ya söylediği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Zor durumda kalan Demir başta tüm ilçeye rezil oldu ve ardından bebeği kürtajla aldırmaya çalıştı. Tüm bu olanlardan sonra gidecek yer bulamayan Ümit çareyi Ali Rahmet Fekeli'ye sığınmakta buldu. Bir süredir Fikret ile ilgili kini devam eden Demir, Fikret'in gerçekten pişman olduğunu gördü ve Lütfiye Hanım'dan özür diledi. Şimdi milyonlarca izleyici Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz paylaşılmadı.

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir.