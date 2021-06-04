YEMİN KONUSU

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir. Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder.

Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır. Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder. Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.