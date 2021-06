Twitch'in en dramacısını sorsam?

O belli zaten. İsim vermesem de kulaklarda çınlıyordur. Ben değilim en azından :)

"Sosyal medya sevgisizliğin karşılığı gibi"

Sosyal medyada dönen kargaşa, kaos hakkında ne düşünüyorsun?

Ben bu işten para kazanan bir insanım, burada bir içerik üretiyorum. Sosyal medya sayesinde hayatımı geçindiriyorum ama sosyal medyadan çok rahatsız oluyorum. Çok zor bir şey. Her videonun her postun altında bizim insanımızın birbirine girdiğini, kavga ettiğini görüyorum. Sosyal medya benim gözümde sevgisizliğin karşılığı gibi. Sevgisiz bir sürü insan var ve hepsi yaşadığı sıkıntıları oraya kusuyor. Sosyal medyada aklımın ermediği şeyler yaşıyorum. Çok kontrolsüz bir genç kitle var. Bu beni korkutuyor ve üzüyor. Bir noktada da yayınlarımda sürekli bunu konuşmaya başlıyorum. Evet, ben de yayınlarımda küfür ediyorum. İnkâr edemem. Ama seni idol alan, seni abisi gibi gören bir sürü kardeşimiz var. Küfür eksi puan ama artı on bir şeyler aktarmaya çalışıyorum hepsine. Birçok yayıncı da bunu yapıyor. Ama tüm gençlere yetişemiyoruz tabii. Bu gençlik nereye gidiyor dediğim çok video izledim.