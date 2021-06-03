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    • Magazin
    • 03.06.2021 12:54
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    • 03.06.2021 12:54
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    TV 8 'da aşk oyunları acı bitti 'nın adamı bir bir ifşa etti! 'nın defterini dürdü postalayacak

    bu yıl aşk sarmalları içerisinde boğuldu kaldı. Ancak içlerinden en çok dikkat çekeni ile arasında yaşananlar oldu... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, ve 'ın sunduğu , beklenen reytinglerin çok çok altında kalsa da yine de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Artık şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kala heyecan dorukta. Bu yıla damgasını vuran konulardan biri Aleyn Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya arasındaki aşk kıvılcımlarıydı. Ancak öyle bir isim öyle açıklamalarda bulundu ki anlaşılan o ki hiçbir şey sandığımı gibi değil.

    TV 8Survivor'da aşk oyunları acı bitti

    TV 8 Survivor'da aşk oyunları acı bitti Acun Ilıcalı'nın adamı bir bir ifşa etti! Batuhan Aleyna'nın defterini dürdü postalayacak... Survivor'ın özellikle ortasından bu yana en çok konuşulan konulardan biri Batuhan Karacakaya ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlaşmaydı. Batuhan Karacakaya'nın yakın arkadaşı Melis Sezer ile arasının açılmasına neden olan bu kıvılcımlanma hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Survivor yarışmasında Batuhan için Aleyna tamamen bitti!. Acun Ilıcalı'nın adamı öyle şeyler dedi ki, her şey ortaya çıkarttı.

    Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen yarışmada ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan ile birlikte bir ilişki yaşadığı düşünülüyordu.

    Takım arkadaşları bile bunun üzerine gidiyor ve konu hakkında ikiliye espriler yapıyordu. Kısa bir süre önce adalarına gelen kutuyla birlikte ikilinin ilişkinin boyutu değişmişti.

        Bayram olduğu için gelen kutuda kahve ve çikolata gibi ürünler bulunuyordu. Takım arkadaşları ise Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kahve yapmasını istemişti.

        Kahveyi yapan Aleyna'ya ise takım arkadaşları, "Aleyna Batuhan'ınkine tuz koysana", "Tuzumuz yok ama demi? Neyse İstanbul'da koyarsın artık" gibi yorumlarda bulunmuştu.

        Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmanın arkasından ekranlara gelen Survivor Ekstra'da bulunan Murat Özarı, dikkatleri üzerine çekecek açıklamalarda bulundu.

            Murat Özarı, Batuhan için "Batuhan, Aleyna Çalışkan'ın performansını biliyor. Batuhan'ın şuan ki derdi Çalışkan değil, Kalaycıoğlu. Batuhan'ın Aleyna'yla arası çok iyiydi biliyorsunuz ama şimdi bir kara kedi girdi" sözlerini dile getirerek; kara kedinin kim olduğunu da dile getirdi.

            Murat Özarı, kara kedinin Survivor yarışmasının ta kendisi olduğunun altını çizerek; "Kalaycıoğlu, Batuhan'a bir şey anlatıyor mesela. Batuhan bakmıyor bile. Elektrik yok aralarında.

            Kalaycıoğlu ise sürekli olarak elektrik almaya çalışıyor ama olmuyor. Edison gibi oldu Kalaycıoğlu" sözlerini dile getirdi. Survivor yarışmasının altını çizen Özarı ise "Bugün Batuhan için Kalaycıoğlu mu önemli yoksa Survivor mu?" sözlerini dile getirdi.
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                Haberler Magazin TV 8 Survivor'da aşk oyunları acı bitti Acun Ilıcalı'nın adamı bir bir ifşa etti! Batuhan Aleyna'nın defterini dürdü postalayacak