TV 8 Survivor'da aşk oyunları acı bitti Acun Ilıcalı'nın adamı bir bir ifşa etti! Batuhan Aleyna'nın defterini dürdü postalayacak... Survivor'ın özellikle ortasından bu yana en çok konuşulan konulardan biri Batuhan Karacakaya ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlaşmaydı. Batuhan Karacakaya'nın yakın arkadaşı Melis Sezer ile arasının açılmasına neden olan bu kıvılcımlanma hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Survivor yarışmasında Batuhan için Aleyna tamamen bitti!. Acun Ilıcalı'nın adamı öyle şeyler dedi ki, her şey ortaya çıkarttı.