TV 8 Survivor'da aşk oyunları acı bitti Acun Ilıcalı'nın adamı bir bir ifşa etti! Batuhan Aleyna'nın defterini dürdü postalayacak... Survivor'ın özellikle ortasından bu yana en çok konuşulan konulardan biri Batuhan Karacakaya ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlaşmaydı. Batuhan Karacakaya'nın yakın arkadaşı Melis Sezer ile arasının açılmasına neden olan bu kıvılcımlanma hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Survivor yarışmasında Batuhan için Aleyna tamamen bitti!. Acun Ilıcalı'nın adamı öyle şeyler dedi ki, her şey ortaya çıkarttı.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen yarışmada ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan ile birlikte bir ilişki yaşadığı düşünülüyordu.
Takım arkadaşları bile bunun üzerine gidiyor ve konu hakkında ikiliye espriler yapıyordu. Kısa bir süre önce adalarına gelen kutuyla birlikte ikilinin ilişkinin boyutu değişmişti.