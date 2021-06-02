Şeyma Subaşı sevgilisi kim? Ünlü isim Şeyma Subaşı, hamilelik iddialarına yanıt verdikten sonra, Mısırlı sevgilisinden aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Şeyma Subaşı sevgilisi kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Şeyma Subaşı hamile mi?
ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİ KİM?
Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.
Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.
Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç işinsanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.
Al Saloussi'nin ismi, yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019'da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.