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    • Magazin
    • 02.06.2021 22:22
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    • 02.06.2021 22:22
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    2021 yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan'da kimler var?

    Survivor yarışmasında Yunan yarışmacıların yer almasıyla birlikte 2021 yarışmacıları kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Survivor Yunanistan'da kimler var? Survivor'da bu akşam için oynanan oyunda Yunan ve Türk yarışmacılar birleşti. Birçok izleyici Survivor Yunan yarışmacıları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, 2021 !

    takvim.com.tr
    2021 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan'da kimler var?

    2021 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan ve Türkiye yarışmacılarının birleşmesiyle birlikte programın izleyicileri kadroyu araştırmaya başladı. Yunan ve Türk yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Peki; 2021 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir?

    SURVİVOR YUNANİSTAN YARIŞMACILARI KİMDİR?

    Acun Ilıcalı'nın da belirttiği gibi Yunan yarışmacılar arasında;

    Carolina Jacqueline Kalyvas, Sofia Margariti, Marianthi Kalatzaki, Sakis Katsoulis, Pericles Kondylatos, Kostas Karafotis, Christos Stamoulis, Alexis Papas, James Kafetzis, George Kopsidas, Katerina Dalaka yer aldı.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    1 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölüm kapsamında, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışması sonrası oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik iletişim ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak son dakika eleme konseyinden önce ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda skor bakımından birbirini kovalayan bir performans grafiği çizdi. Yarışmada İsmail Balaban mavi takım üstünlüğünü 7-7 beraberliğe taşıdı.

    Steven ve Berkay karşılaşmasında ise Berkay, sayıyı kırmızı takım hanesine yazdırdı ve mavi takımı geriden skoru 8-7'e taşıdı ve 1 sayı üstünlükle geçti. Aleyna Çalışkan Ayşe karşılaşmasıyla skor 9-7 kırmızı takım üstünlüğüyle güncellendi. İletişim ödülü oyununda oldukça avantajlı durumda olan kırmızı takım Batuhan - Poyraz karşılaşmasında bu avantajı değerlendiremedi ve Poyraz farkı 1'e indirerek skoru 9-8'e taşıdı.

    İsmail Balaban ile Dora'nın mücadelesinde ise parkuru neredeyse aynı anda bitiren iki yarışmacı atışlarda da birbirine yakın bir performans gösterdi. iki ismin de ilk isabetli atışını peş peşe yapmasının ardından İsmail Balaban yaptığı atışla iletişim ödülü oyununun skorunu belirledi ve 10-9'luk skorla ödülü kazanan kırmızı takım oldu.

        SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

        Zorlu parkur mücadelesinde skor olarak önde olan mavi takımı geriden gelerek mağlup eden kırmızı takım kazandıkları iletişim ödülünde arkadaşlarıyla görüntülü olarak görüşme hakkına sahip oldu.

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen eleme konseyinde, eleme adayı seçilen Survivor Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan arasından noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarıyla en az oya sahip olan Aleyna Çalışkan elenerek, bu hafta adaya veda eden isim oldu.
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