2021 Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor Yunanistan'da kimler var?

Steven ve Berkay karşılaşmasında ise Berkay, sayıyı kırmızı takım hanesine yazdırdı ve mavi takımı geriden skoru 8-7'e taşıdı ve 1 sayı üstünlükle geçti. Aleyna Çalışkan Ayşe karşılaşmasıyla skor 9-7 kırmızı takım üstünlüğüyle güncellendi. İletişim ödülü oyununda oldukça avantajlı durumda olan kırmızı takım Batuhan - Poyraz karşılaşmasında bu avantajı değerlendiremedi ve Poyraz farkı 1'e indirerek skoru 9-8'e taşıdı.

İsmail Balaban ile Dora'nın mücadelesinde ise parkuru neredeyse aynı anda bitiren iki yarışmacı atışlarda da birbirine yakın bir performans gösterdi. iki ismin de ilk isabetli atışını peş peşe yapmasının ardından İsmail Balaban yaptığı atışla iletişim ödülü oyununun skorunu belirledi ve 10-9'luk skorla ödülü kazanan kırmızı takım oldu.