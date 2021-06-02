Masumlar Apartmanı 36. bölüm tek parça izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan dizinin sezon finaline çok az bir zaman kala heyecanın dozu da iyice arttı. Masumlar Apartmanı son bölümde İnci'nin planı herkesi şaşırtırken, Naci'nin Safiye'ye kararını açıklayacağı dakikalar da meraklandırdı. Gülben'in asıl sınavını vereceği yemekte neler oldu? İşte Masumlar Apartmanı 36. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.
Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.
İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.