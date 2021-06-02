Kağıt Ev 7. bölüm tek parça izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan, ilginç konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide olayların seyrini önemli ölçüde değiştirecek bir gelişme yaşandı. Mert İnci'nin cinayetini üstlenince herkes şoke oldu, ailesi ise onu kurtarmak için seferber oldu. Kağıt Ev 7. bölümde Cemre'nin birbiri ardına yaptığı hamleler ise heyecanın dozunu arttırıyor. İzlemeyi kaçıranlar Kağıt Ev 7. Bölüm linkine haberimizden ulaşabilir.
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KAĞIT EV 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ailesinden intikam almak içi cinayeti üstlenen Mert'i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına, Bülent'e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır. Aylin ve Cihan'ın cinayeti Cemre işledi açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar.
Cihan Bülent'e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır. Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra'ya olan inancı sarsılacaktır. Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci'nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm'ün tepkisi Aylin'in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert'i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.