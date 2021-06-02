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    • Magazin
    • 02.06.2021 10:23
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    • 02.06.2021 10:23
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    ! son bölümde Mert cinayeti üstleniyor, ortalık karışıyor!

    Gündemde dizi severler tarafındna sıklıkla seçeneği araştırılır oldu. Star TV’de kısa süre önce yayınlanmaya başlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide şaşırtıcı olaylar birbiri ardına geliyor. son bölümde Mert cinayeti üstleniyor, ortalık karışıyor. Cemre’nin yaptığı akıl almaz hamleler ise işleri daha da çıkmaza sokuyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar haberimizde Kağıt Ev 7. son bölüm seçeneğini haberimizin içeriğinde bulabilir.

    takvim.com.tr
    Kağıt Ev 7. bölüm tek parça izle!

    Kağıt Ev 7. bölüm tek parça izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan, ilginç konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide olayların seyrini önemli ölçüde değiştirecek bir gelişme yaşandı. Mert İnci'nin cinayetini üstlenince herkes şoke oldu, ailesi ise onu kurtarmak için seferber oldu. Kağıt Ev 7. bölümde Cemre'nin birbiri ardına yaptığı hamleler ise heyecanın dozunu arttırıyor. İzlemeyi kaçıranlar Kağıt Ev 7. Bölüm linkine haberimizden ulaşabilir.

    KAĞIT EV 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    KAĞIT EV 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ailesinden intikam almak içi cinayeti üstlenen Mert'i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına, Bülent'e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır. Aylin ve Cihan'ın cinayeti Cemre işledi açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar.

    Cihan Bülent'e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır. Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra'ya olan inancı sarsılacaktır. Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci'nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm'ün tepkisi Aylin'in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert'i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.

        KAĞIT EV 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Cemre'nin, sevgilisi İnci'yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert'in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.
        Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm'lerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.
        İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra'nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?
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        Haberler Magazin Kağıt Ev 7. bölüm tek parça izle! Kağıt Ev son bölümde Mert cinayeti üstleniyor, ortalık karışıyor!