Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm full, tek parça izle seçeneği günün ilk saatlerinden itibaren araştırılır oldu. Reyting rekorları kıran EDHO dizisinde nefes kesen gelişmeler yaşandı ve izlemeyi kaçıran dizi severler hemen internettende izlemek için link arayışlarına başladı. Bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybeden Behzat, intikam yemini etti. Hızır Çakırbeyli ise şartları zorlamaya karar verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 197. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!''
Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.