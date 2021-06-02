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    • 02.06.2021 09:36
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm ! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat'ın intikam yemini...

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında , seçeneği yer alıyor. ATV’nin izlenme rekorları kıran uzun soluklu dizisi Salı akşamları ekrana geliyor ve izleyiciler her bölümü ayrı bir heyecanla izliyor. Son bölümü dün akşam izlemeyi kaçıranlar ise internet üzerinden ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm izle sorgulamasını yapmaya başladı. Son bölümde Behzat'ın intikam yemini heyecan yarattı, peki planları başarıya ulaştı mı? Birbirinden heyecanlı sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) 197. bölümünü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm full, tek parça izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm full, tek parça izle seçeneği günün ilk saatlerinden itibaren araştırılır oldu. Reyting rekorları kıran EDHO dizisinde nefes kesen gelişmeler yaşandı ve izlemeyi kaçıran dizi severler hemen internettende izlemek için link arayışlarına başladı. Bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybeden Behzat, intikam yemini etti. Hızır Çakırbeyli ise şartları zorlamaya karar verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 197. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!''

    Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

    Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

        Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

        EDHO 196. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.
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        Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm tek parça izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat'ın intikam yemini...