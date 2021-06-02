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    • Magazin
    • 02.06.2021 10:38
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    • 02.06.2021 10:38
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    ! ATV dizisi son bölümde Mahur gerçekleri öğrendi mi?

    Özellikle dizi severler tarafından seçeneği merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. ATV’de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizide heyecan dolu gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Mahur ile kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da ortadaki gerçeğin açığa çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Peki ATV dizisi de Mahur gerçekleri öğrendi mi? Maraşlı 20. bölüm izle linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Maraşlı 20. bölüm tek parça izle!

    Maraşlı 20. bölüm tek parça izle seçeneği arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Maraşlı ile Mahur'un kavuşması herkesi sevindirse de itiraf edilmesi gereken gerçekler vardır ve Mahur'un ne tepki vereceği merak konusuydu. ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın son bölümünü henüz izlememiş olanlar neler yaşandığını merakla araştırmaya başladı. Maraşlı 20. bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    MARAŞLI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!"

    Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

    Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

    Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

        Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?
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