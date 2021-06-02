Duygu dolu sahneleriyle her hafta izleyicisini hüzünlendiren Kırmızı Oda'da bu hafta bir veda yaşanacağı iddiaları yeni bölüm fragmanının ardından sıkça konuşuluyor. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna gelecek. Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan'ın tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, doktor hanım ona yeni bir başlangıç sundu. Nurcihan'ın bu şartı kabul edip etmeyeceği ise belli olacak. İşte Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

SUÇLULUK DUYGUSU

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), sevgilisi Yasin'in bir önceki kız arkadaşının intikamını kendisinden almaya çalışarak onu istismar ettiğini anlatınca, Doktor Hanım, Mitra'nın yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıştı.