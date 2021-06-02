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    • Magazin
    • 02.06.2021 11:30
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    • 02.06.2021 11:30
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    : Çok korkunç bir hadise vuku bulacak! Hoşça kalın Vahit Bey...

    Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup ve ardından yaşanan elem verici hadise başta oğlu olmak üzere herkesi kahredecek. Mektubu okuyan Manolya Hanım her satırında ise gözyaşlarına boğuldu. Mitra ise karşı karşıya geldiği olayı çok korkunç bir gelişme olarak hemen doktor hanıma aktardı. Vahit (Uğur Yücel), evliliğinin ilk yıllarında intihara kalkışarak eşi Nurcihan’ı çok üzdüğünü paylaşırken, Doktor Hanım’ın sözünü dinlemeye karar verip geçmişini unutup huzuru Nurcihan’la birlikte yakalamaya karar verdi. İzleyiciler heyecanla cuma akşamını beklerken Uğur Yücel tarafından canlandırılan Vahit karakterinin ölüp ölmeyeceği konusunda heyecan arttı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Duygu dolu sahneleriyle her hafta izleyicisini hüzünlendiren Kırmızı Oda'da bu hafta bir veda yaşanacağı iddiaları yeni bölüm fragmanının ardından sıkça konuşuluyor. Vahit Bey'in doktor hanıma bıraktığı mektup Manolya Hanım'ı kahrederken Sadi ise yine geçmişiyle burun buruna gelecek. Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan'ın tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, doktor hanım ona yeni bir başlangıç sundu. Nurcihan'ın bu şartı kabul edip etmeyeceği ise belli olacak. İşte Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

    SUÇLULUK DUYGUSU

    Mitra (Melisa Aslı Pamuk), sevgilisi Yasin'in bir önceki kız arkadaşının intikamını kendisinden almaya çalışarak onu istismar ettiğini anlatınca, Doktor Hanım, Mitra'nın yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıştı.

    Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan (Itır Esen), tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, Doktor Hanım ona birlikte yeni bir başlangıç yapmayı teklif etti.

    Vahit (Uğur Yücel), evliliğinin ilk yıllarında intihara kalkışarak eşi Nurcihan'ı çok üzdüğünü paylaşırken, Doktor Hanım'ın sözünü dinlemeye karar verip geçmişini unutup huzuru Nurcihan'la birlikte yakalamaya karar verdi.

        Mitra (Melisa Aslı Pamuk), sevgilisi Yasin'in bir önceki kız arkadaşının intikamını kendisinden almaya çalışarak onu istismar ettiğini anlatınca, Doktor Hanım, Mitra'nın yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıştı.

        Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile beraberken Selçuk'a yakalanınca Hamdi'nin ona yüz çevirdiğini ve mutluluğunun yarım kaldığını paylaştı.

        Yıllardır beklediği Miço'nun karşısına çıkıp onu birlikte çalıştığı Hikmet konusunda uyarması Sadi'yi yaraladı.
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        Aşı randevularında yok böyle sorumsuzluk
        Haberler Magazin Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı: Çok korkunç bir hadise vuku bulacak! Hoşça kalın Vahit Bey...