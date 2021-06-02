Kuruluş Osman 61. bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 61. son bölüm izleme ekranı!

Kuruluş Osman 61. son bölüm izle! ATV'de her Çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran sevilen dizi Kuruluş Osman 61. bölüm izle! Dizide tempo hiç hız kesmeden devam ediyor. 2 Haziran tarihli Kuruluş Osman son bölümde; Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.
KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM İZLE!
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Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.
OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.