Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.06.2021 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 20:06
    ABONE OL

    izle! ATV dizisi izleme ekranı!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi izle! izle! Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Kuruluş Osman'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 61. bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 61. son bölüm izleme ekranı!

    Kuruluş Osman 61. son bölüm izle! ATV'de her Çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran sevilen dizi Kuruluş Osman 61. bölüm izle! Dizide tempo hiç hız kesmeden devam ediyor. 2 Haziran tarihli Kuruluş Osman son bölümde; Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

    KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM İZLE!

    Kuruluş Osman 61. son bölüm izleme linkine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

    OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

    Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

        OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

        Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar
        Haberler Magazin Kuruluş Osman 61. bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 61. son bölüm izleme ekranı!