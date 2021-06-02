İdil Yazar kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Kutluay sevgilisi İdil Yazar kimdir?

İdil Yazar kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber ve aşçı İdil Yazar ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay arasında aşk dedikoduları magazin gündeminde yerini aldı. Bu gelişmelerin ardından İdil Yazar kimdir sorusununcevabı merak edilmeye başlandı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, İbrahim Kutluay, ünlü Youtuber ve aşçı İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İDİL YAZAR KİMDİR?
1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.
2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi.
1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri oldu. "30 Dakikada Tarifler" adı altında 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL'DEN programıyla beIN GURME'de pratik tariflerle izleyici karşısına çıkıyor.
Bir oğlu olan İdil Yazar, oğlunun babası Tolga Tatari'den 2017 yılında boşandı.