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    • Magazin
    • 02.06.2021 12:30
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    • 02.06.2021 12:30
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    Güldür Güldür’deki başarılı canlandırmaları ile ön plana çıkan ? Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür’de Mehtap karakterini canlandıran ve komik skeçleri ile izleyicileri kahkahaya boğan Meltem Yılmazkaya bu kez üzücü bir olay ile gündeme geldi. Babasını kaybeden ve büyük bir acı yaşayan isim Instagram hesabından paylaşım yapmıştı. Peki , , ? İşte hayatına dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Meltem Yılmazkaya kimdir?

    Meltem Yılmazkaya kimdir? Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya nereli, kaç yaşında, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Babasını kaybeden ve acı haberi sosyal medya hesabından duyuran isim herkesi başsağlığı için teşekkür etti ve telefonlara mesajlara dönemediğini söyledi. Hayatına dair tüm bilgilerin merak konusu olduğu Meltem Yılmazkaya hakkındaki detayları haberimizde derledik.

    MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

    Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

    İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu. 2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.

        Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynayan oyuncu, 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır. Öte yandan evli olup olmadığına dair bir detay bulunmuyor.
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