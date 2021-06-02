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    • 02.06.2021 17:37
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    • 02.06.2021 17:46
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    Ünlüler kural bozdu! Sazlı sözlü eğlenceyi polis bastı , , , ,

    , , , , , ve koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen mekanların saat 21:00’da kapatılması kuralını hiçe saydı. ’de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katılan ünlü isimler, yasağa aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı. İşte detaylar…

    Ünlüler kural bozdu! Sazlı sözlü eğlenceyi polis bastı…

    İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen mekanların saat 21:00'da kapatılması kuralını hiçe sayan ünlü isimler, yasağa aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
    Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

    ARKA KAPINDAN ÇIKTILAR
    Mekan çıkışında basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ünlü isimlerin, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalışması dikkat çekti.

        Ancak magazin muhabirlerine görüntü vermeden mekandan ayrılmak isteyen İrem Derici ve Derya Uluğ, başarılı olamadı.

        YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
        Objektifleri fark eden ve görüntü vermek istemeyen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, koşar adımlarla mekandan uzaklaştı. Sorularını yanıtsız bırakan Derya Uluğ, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.

        "CEZAMIZ NEYSE ÖDEYECEĞİZ, BİTTİ GİTTİ"
        Muhabirlerin sorularını cevaplayan İrem Derici ise şunları söyledi: "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti"
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