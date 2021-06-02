"CEZAMIZ NEYSE ÖDEYECEĞİZ, BİTTİ GİTTİ"

Muhabirlerin sorularını cevaplayan İrem Derici ise şunları söyledi: "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti"