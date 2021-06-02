İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen mekanların saat 21:00'da kapatılması kuralını hiçe sayan ünlü isimler, yasağa aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.
ARKA KAPINDAN ÇIKTILAR
Mekan çıkışında basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ünlü isimlerin, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalışması dikkat çekti.