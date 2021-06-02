Asla dönmez sözleri harap etti! Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanıyla elemi üstüne tuzu biberi olacak. TRT 1 ekranlarında salı akşamları heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nda önce Safiye ve Han yüzleşmesi yaşandı. Safiye, Han'dan Naci'ye yaptıklarının bedelini sorarken bu olayı hiç beklenmedik bir isim daha öğrendi. Han'ı saklamaya çalıştığı bu olay İnci tarafından da duyuldu. Han durumu izah etmeye çalışırken İnci ona büyük tepki gösterdi ve o anda fenalaşması izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanını heyecanla bekleyen izleyiciler İnci'nin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Ancak fragman henüz kanal tarafından aktarılmadı.

İNCİ ÖLECEK Mİ?

Sezon finali bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği iddiaları ise kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.