Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.06.2021 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 08:56
    ABONE OL

    Asla dönmez sözleri harap etti! : Elemi üstüne tuzu biberi olacak

    Gelecek hafta sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizisinde yaşanacak veda herkesi şaşırtacak. Dün yayınlanan bölümün son sahnesinde İnci, Han'ın yaptıklarını teker teker öğrendi. Ona olan tepkisini ise "Sen o hasta adamı, ablanın sevdiği adamı oraya kapattın öyle mi?" diyerek gösterdi. Ancak son anda İnci'nin fenalaşması Han'ı büyük bir eleme sürekledi. Sezon finali bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği iddiaları ise kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. İzleyiciler ise nda neler olacağını heyecanla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayında mı?

    Asla dönmez sözleri harap etti! Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanıyla elemi üstüne tuzu biberi olacak. TRT 1 ekranlarında salı akşamları heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nda önce Safiye ve Han yüzleşmesi yaşandı. Safiye, Han'dan Naci'ye yaptıklarının bedelini sorarken bu olayı hiç beklenmedik bir isim daha öğrendi. Han'ı saklamaya çalıştığı bu olay İnci tarafından da duyuldu. Han durumu izah etmeye çalışırken İnci ona büyük tepki gösterdi ve o anda fenalaşması izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanını heyecanla bekleyen izleyiciler İnci'nin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Ancak fragman henüz kanal tarafından aktarılmadı.

    İNCİ ÖLECEK Mİ?

    Sezon finali bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği iddiaları ise kulislerde kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

    Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

    Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

        İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

        Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.

        Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.

            Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar.

            Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Filyos Limanı hizmete açılıyor
            Haberler Magazin Asla dönmez sözleri harap etti! Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı: Elemi üstüne tuzu biberi olacak