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    • Magazin
    • 02.06.2021 07:25
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    • 02.06.2021 07:25
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    Biz istemeyiz gerektiğinde alırız! 198. bölüm fragmanı: Maval okuyordu tongaya düşecek

    6. sezonun sonuna yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yine milyonları ekran başına kilitleyen aksiyon dolu bir bölümle izleyicilerini ağırladı. Haşmet, Didem ve Hakan'ın ölümünden sonra Rado'dan intikam almak için harekete geçti. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş ilk başta Yaman ile görüştüyse de aşırı derecede sert tepki aldı. Bu görüşmeden beklediğini alamayan Savaş, Rıdvan'ın Hızır'ın eline geçen oğlunu kurtarmak için fidanlığa gönderildi. Burada da kendisini şaşırtan bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İzleyiciler şimdi 198. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 198. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Savaş'ın Rıdvan'ın oğlunu kurtarmak üzere gittiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde büyük bir savaşın tohumları ekildi. Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi. Tam o esnada Rıdvan'ın oğlu Asım tarafından dürbünlü tüfekle uzaktan vuruldu. Böylece Savaş ve Hızır arasındaki büyük savaşın tohumları ekilmiş oldu. Şimdi izleyiciler heyecanla EDHO 198. bölüm fragmanıyla neler yaşanacağını bekliyor.

    SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

    Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

    Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

    Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

        Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

        Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

        Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

            Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

            Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar.
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            Haberler Magazin Biz istemeyiz gerektiğinde alırız! EDHO 198. bölüm fragmanı: Maval okuyordu tongaya düşecek