Savaş'ın Rıdvan'ın oğlunu kurtarmak üzere gittiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde büyük bir savaşın tohumları ekildi. Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi. Tam o esnada Rıdvan'ın oğlu Asım tarafından dürbünlü tüfekle uzaktan vuruldu. Böylece Savaş ve Hızır arasındaki büyük savaşın tohumları ekilmiş oldu. Şimdi izleyiciler heyecanla EDHO 198. bölüm fragmanıyla neler yaşanacağını bekliyor.

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.