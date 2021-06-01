Survivor'a veda eden isim belli oluyor. 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? Dominik'te yarışma heyecanı sürerken adaya ve Survivor hayallerine veda eden bir isim daha açıklanıyor. Peki; 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte detaylar!
1 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yarışmada bu hafta kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor düello oyununda ilk challenge Ayşe ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında oldu. Ayşe, 5-2 skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenmeyi başardı.
Sonraki düelloda Poyraz ile Batuhan aynı parkurda karşı karşıya geldi. Poyraz, Batuhan karşısında tüm karşılaşmaları aldı ve 5-0 düelloyu kazanan isim oldu.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyunu için parkura Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Mavi takım ile Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen mücadeleler sonrasında, Mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.