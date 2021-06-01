Survivor'a veda eden isim belli oluyor. 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? Dominik'te yarışma heyecanı sürerken adaya ve Survivor hayallerine veda eden bir isim daha açıklanıyor. Peki; 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte detaylar!