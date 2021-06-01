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    • Magazin
    • 01.06.2021 22:35
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    • 01.06.2021 22:35
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    1 Haziran ? Exxen kim birinci?

    1 Haziran ? yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmaya her hafta bir isim veda ediyor. Bu hafta elenecek isim belli oluyor. Peki; ? nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci?

    Survivor'a veda eden isim belli oluyor. 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? Dominik'te yarışma heyecanı sürerken adaya ve Survivor hayallerine veda eden bir isim daha açıklanıyor. Peki; 1 Haziran Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte detaylar!

    1 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Yarışmada bu hafta kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor düello oyununda ilk challenge Ayşe ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında oldu. Ayşe, 5-2 skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenmeyi başardı.

    Sonraki düelloda Poyraz ile Batuhan aynı parkurda karşı karşıya geldi. Poyraz, Batuhan karşısında tüm karşılaşmaları aldı ve 5-0 düelloyu kazanan isim oldu.

    AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Avantaj oyunu için parkura Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandı.

    SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da Mavi takım ile Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nefes kesen mücadeleler sonrasında, Mavi takım ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

        SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

        İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ada konseyi toplandı.

        Kırmızı takımın oylaması sonucunda adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

        İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Türkiye'de dokunulmazlığın ilk ayağını kazanan Kırmızı takım olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada oylamasında Dora'yı eleme adayı olarak çıkarmıştı.
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