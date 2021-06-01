TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş yasak aşk kaosunda yeni perde! Acun Ilıcalı ve Hadise küs mü... Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.. O isim için Acun Medya'nın kararı verdiği ve Gülşen'in Hadise'nin koltuğuna oturacağı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının jürileri şekillenmeye başladı. Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı zaten konuşuluyordu fakat Ilıcalı'nın son hamlesiyle kesinleşti denebilir. O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geri döndü. Ebru Gündeş ile Hadise'nin arasının bozuk olması ise Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağını kanıtlar cinsten. Gündeş'in boşanma davasına ihanet skandalı damga vurmuş, Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.
Hadise bu iddialara ateş püskürürcesine yalanlarken Ebru Gündeş, Hadise'nin yanında yer almamış, konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Hadise de Instagram'da Gündeş ile olan fotoğraflarını silmişti.