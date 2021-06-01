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    • Magazin
    • 01.06.2021 15:29
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    • 01.06.2021 15:29
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    'in iki ayağı bir pabuca girmişti 'de yasak aşk kaosunda yeni perde! ve küs mü

    Magazin dünyası  ve ’in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti. Bu söylemlerde sonrası Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i 'yle aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile ‘’de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak son haberlere göre Hadise yerine jüri üyeliği yapacak. 'in sahibi ile ünlü şarkıcı Hadise'nin aralarının O Ses Türkiye programındaki jüri koltuğu nedeniyle açık olduğu iddia edildi.

    Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arası bozuk mu?

    TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş yasak aşk kaosunda yeni perde! Acun Ilıcalı ve Hadise küs mü... Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.. O isim için Acun Medya'nın kararı verdiği ve Gülşen'in Hadise'nin koltuğuna oturacağı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

    Acun Ilıcalı'nın sunduğu, TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının jürileri şekillenmeye başladı. Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı zaten konuşuluyordu fakat Ilıcalı'nın son hamlesiyle kesinleşti denebilir. O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geri döndü. Ebru Gündeş ile Hadise'nin arasının bozuk olması ise Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağını kanıtlar cinsten. Gündeş'in boşanma davasına ihanet skandalı damga vurmuş, Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.

    Hadise bu iddialara ateş püskürürcesine yalanlarken Ebru Gündeş, Hadise'nin yanında yer almamış, konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Hadise de Instagram'da Gündeş ile olan fotoğraflarını silmişti.

        Hadise ve Ebru Gündeş'in arasında soğuk rüzgarlar eserken O Ses Türkiye jüri isimleri arasında yeni bir ismin olacağı iddia edildi. Gülşen, Hadise'nin yerini alacağı konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

        ARA AÇAN KOLTUK

        Bu gelişmenin ardından O Ses Türkiye programında uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise ile programın yayınladığı kanal olan TV 8'in sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın arasının bozuk olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

        Hadise'nin her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekti.

            TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

            Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ilıcalı'yla karesini sosyal medya hesaplarından yayınlamış, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazmıştı.

            BU SENE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

            Hadise'nin bu sene Ilıcalı için kutlama mesajı yayınlamaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Yarışmanın diğer jüri üyesi Murat Boz'un Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı görüldü.

            Geçtiğimiz günlerde önce magazin dünyası Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti. Bu kadının Hadise olduğu iddia edilince olaylar çığırından çıktı. Bunun üzerine Hadise çok sert bir açıklamada bulunmuştu.

                Hatta sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da kendisine destek gelmişti. Çifti moral bulmak için tatile gitmişti. Ancak Ebru Gündeş yıllardır aynı jüri koltuğuna oturduğu Hadise ile alakalı tek kelime açıklama yapmamış, yakın dostunun yanında durmamıştı.
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