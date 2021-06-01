TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş yasak aşk kaosunda yeni perde! Acun Ilıcalı ve Hadise küs mü... Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.. O isim için Acun Medya'nın kararı verdiği ve Gülşen'in Hadise'nin koltuğuna oturacağı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.