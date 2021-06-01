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    • Magazin
    • 01.06.2021 11:28
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    • 01.06.2021 11:30
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    Maraza kuyusuna saplanıp kalacak! : Şirazesi kayıyor kantarın topuzu kaçtı

    Şahram'ın Yamaç'ı havuza atarak ölüme terk ettiği anlar 'un dün akşam yayınlanan bölümüne damgasını vurdu. Olayın hemen sonrasında oraya gelen Vartolu, Cumali ve Akın Koçovalı, Yamaç'ı aramaya geldikleri mekanda sürprizle karşı karşıya kaldılar. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açtı. Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yaptı. Yamaç'ın suyun içerisinde kaldığı bölümün ardından için gerilim tırmanırken finalde neler olacağı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yamaç'ın ölümle burun buruna geldiği Çukur'un son bölümünde Amca'nın Karaca'nın ölümü sonrasında deliye dönen ve gerçekleri öğrenen Ayşe tarafından öldürülüp öldürülmeyeceği akıllardaki yerini koruyor. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrendi. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düştü. Amca Çukur'u karşısına toplayıp en az 15 gün içerisinde orayı terk etmeleri gerektiğini söyledi. Yamaç'ın son hamlesi ise herkesi derinden etkiledi. Şimdi izleyiciler heyecanla Çukur 131. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    AMCA MAHALLE'NİN KARŞISINDA

    Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.

    YAMAÇ'IN PLANI NE?

    Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

    Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek.

        Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

        Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Şahram, Çukur'a girdi. Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

        Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.

            YAMAÇ, ÇUKUR'U KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

            Yamaç, Çukur'u korumak için her şeyi kökünden değiştirecek yeni bir plan yaptı. Cumali Amca tehlikesinin mahalleden gitmesinin ardından Koçovalı kardeşler eski günlerdeki gibi İdris, Paşa ve Emmi'nin kahvede oturduğu masaya geçtiler.

            Yeniden Çukur'un başına geçen Yamaç, mahalleyi beladan uzak tutmak için harekete geçti. Çukurlular, mahallede bir daha silahların patlamaması için Amca'nın paravan olarak kullandığı yasal işlere el koydular. Cumali Amca'nın fabrikalarına el koyan Yamaç, Çukur'da yaşanacak olan değişikliği mahalledeki tüm gençlerle paylaştı. Çukur, silahları kaldırıp barış ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir düzene geçmek için ilk adımını attı.
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            Haberler Magazin Maraza kuyusuna saplanıp kalacak! Çukur 131. bölüm fragmanı: Şirazesi kayıyor kantarın topuzu kaçtı