Yamaç'ın ölümle burun buruna geldiği Çukur'un son bölümünde Amca'nın Karaca'nın ölümü sonrasında deliye dönen ve gerçekleri öğrenen Ayşe tarafından öldürülüp öldürülmeyeceği akıllardaki yerini koruyor. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrendi. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düştü. Amca Çukur'u karşısına toplayıp en az 15 gün içerisinde orayı terk etmeleri gerektiğini söyledi. Yamaç'ın son hamlesi ise herkesi derinden etkiledi. Şimdi izleyiciler heyecanla Çukur 131. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
AMCA MAHALLE'NİN KARŞISINDA
Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.
YAMAÇ'IN PLANI NE?
Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.
Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek.