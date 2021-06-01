Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.