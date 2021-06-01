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    • Magazin
    • 01.06.2021 16:31
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    • 01.06.2021 16:31
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    takipçisiyle fena kapıştı o cevabın altında kalmadı! 'Şaklaban' çıkışı olay du 'Allah esirgesin...'

    Attığı her adımla gündeme gelen ve özellikle eşi ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan oyuncu, bu kez bambaşka bir polemikle gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullandığı bilinen ve sık sık takipçileriyle girdiği polemiklerle bilinen yine çok konuşulan bir çıkışa imzasını attı. Pınar Altuğ sosyal medyada sorulan bir soruya dayanamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü. Pınar Altuğ'u deliye döndüren o sorun bakın neydi. İşte detaylar...

    Pınar Altuğ takipçisiyle fena kapıştı o cevabından altında kalmadı!

    Pınar Altuğ takipçisiyle fena kapıştı o cevabın altında kalmadı! 'Şaklaban' çıkışı olay du 'Allah esirgesin...' Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara yerleşen Pınar Altuğ'un şu sıralar işi gücü sosyal medya. Ekranlardan elini eteğini çeken yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ yine bir takipçisiyle girdiği ağız dalaşıyla gündemde. Pınar Altuğ'un 'şaklaban' çıkışı kısa sürede yayıldı ve çok konuşuldu.

    Türkiye'de Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" karakteri ile çok geniş kitlelere ulaşmayı başaran, Çocuklar Duymasın dizisinin dışında da birçok dizide rol alan ve öte yandan birçok programda da sunucu olarak izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu ve Pınar Altuğ, yıllardır sosyal medyada birçok kişinin eleştiri hedefinde yer alıyor.

    Kariyerine ilk olarak 2000 yılında Kurt Kapanı dizisinde canlandırdığı "Serap Arma" karakteri ile adım atan ünlü oyuncu, ardından Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Çocuklar Ne Olacak, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Deli Dolu, Aile Reisi ve tekrardan Çocuklar Duymasın dizileri ile devam etti.

        2008 yılında Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda filminde "Irena" karakterini seslendiren ünlü oyuncu, ayrıca 2016 yapımlı Pamuk Prens filmine de konuk oyuncu olarak dahil oldu.

        Türkiye'nin Yıldızları, Sizi Böyle Alalım, Bir Dilek Tut, Mucizeler Gecesi, Pınarın Günlüğü, Bir Şarkısın Sen, Sizi Böyle Alalım (2017-2018) programlarında da sunuculuk yapan Pınar Altuğ, uzun süredir sosyal medyada birçok kişi tarafından linç edilmeye çalışılıyor.

        2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlenen ve olaylı şekilde Elçioğlu'ndan boşandıktan sonra 2008 yılında kendisinden yaşça küçük, oyuncu Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında da kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medyada kendisini eleştiren takipçilere çekinmeden verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Altuğ bu kez "şaklabanlık" çıkışı ile gündeme oturdu.

            Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili yaptığı bir paylaşıma bir takipçisi "Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya" diye yorum yaptı. Bunun üzerine Altuğ "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" dedi. Takipçisi ise buna karşılık "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!" şeklinde yanıt verdi.

            Pınar Altuğ ise "Allah sizin gibi eğitmenden esirgesin evlatlarınızı. Kaldı ki şaklabanlık da bir meslektir, üstelik inanın bana insanları güldürmek eğitmekten daha zordur. İyi ki çocuğum sizin gibi bir öğretmenin eline düşmemiş. Keşke başkalarınınki de düşmese, yazık size…" yanıtını verdi.
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