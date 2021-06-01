Pınar Altuğ takipçisiyle fena kapıştı o cevabın altında kalmadı! 'Şaklaban' çıkışı olay du 'Allah esirgesin...' Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara yerleşen Pınar Altuğ'un şu sıralar işi gücü sosyal medya. Ekranlardan elini eteğini çeken yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ yine bir takipçisiyle girdiği ağız dalaşıyla gündemde. Pınar Altuğ'un 'şaklaban' çıkışı kısa sürede yayıldı ve çok konuşuldu.
Türkiye'de Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" karakteri ile çok geniş kitlelere ulaşmayı başaran, Çocuklar Duymasın dizisinin dışında da birçok dizide rol alan ve öte yandan birçok programda da sunucu olarak izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu ve Pınar Altuğ, yıllardır sosyal medyada birçok kişinin eleştiri hedefinde yer alıyor.
Kariyerine ilk olarak 2000 yılında Kurt Kapanı dizisinde canlandırdığı "Serap Arma" karakteri ile adım atan ünlü oyuncu, ardından Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Çocuklar Ne Olacak, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Deli Dolu, Aile Reisi ve tekrardan Çocuklar Duymasın dizileri ile devam etti.