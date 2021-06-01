Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili yaptığı bir paylaşıma bir takipçisi "Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya" diye yorum yaptı. Bunun üzerine Altuğ "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" dedi. Takipçisi ise buna karşılık "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!" şeklinde yanıt verdi.