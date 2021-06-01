Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.06.2021 21:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 21:47
    ABONE OL

    meslektaşları adına Başkan Erdoğan'dan özür diledi: Adam gibi istemeyi öğrenemediler

    Başkan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bazı ünlü isimler, müzik ve tiyatro yasaklarının devam etmesine sert bir üslupla tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çeken paylaşımların ardından , meslektaşları adına Başkan Erdoğan'dan özür diledi. İşte detaylar…

    Tuğba Ekinci meslektaşları adına Başkan Erdoğan'dan özür diledi!

    Türkiye'de, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşanınca kademeli normalleşme sürecine girildi.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önceki gün ise kademeli normalleşmenin ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek için toplandı.

    Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Bazı ünlü isimler ise müzik ve tiyatro yasaklarının devam etmesine sert ve yakışıksız bir üslupla tepki gösterdi.

        Bunun üzerine Tuğba Ekinci, Instagram hesabında bir paylaşım yaparak Başkan Erdoğan'dan meslektaşları adına özür diledi.

        Ekinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum, rica ediyorum.

        Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeyi, telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Siyasette ikinci Ali Babacan vakası!
        Haberler Magazin Tuğba Ekinci meslektaşları adına Başkan Erdoğan'dan özür diledi: Adam gibi istemeyi öğrenemediler