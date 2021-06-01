Türkiye'de, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşanınca kademeli normalleşme sürecine girildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önceki gün ise kademeli normalleşmenin ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek için toplandı.
Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Bazı ünlü isimler ise müzik ve tiyatro yasaklarının devam etmesine sert ve yakışıksız bir üslupla tepki gösterdi.