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    • Magazin
    • 01.06.2021 19:38
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    • 01.06.2021 19:38
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    izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle!

    izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. son bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Dizide bu hafta; Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. İşte me ekranı!

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    EDHO 197. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO son bölüm izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. son bölüm izleme sayfası! EDHO 197. bölüm izle! ATV ekranlarında her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

    EDHO 197. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan EDHO 197. bölümü izleyebilirsiniz.

    EDHO 197. BÖLÜM İZLEME EKRANI

    EDHO'DA BU HAFTA!

    Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

    Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

    Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.
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