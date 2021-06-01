İkinci sezonunda milyonları ekran başına soluksuz kitleyen Kuruluş Osman'da şehit olan Bamsı ve alplerinin intikamı için yanıp tutuşan Osman Bey, bu uğurda Nikola ve Kara Şaman Togay'ın ordularını tarumar edecek. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanında iki ordunun cenk meydanında karşı karşıya geldiği görülüyor. Canından çok sevdiği Bamsı Bey'i kaybetmenin hüznünü yaşayan Kayı yiğitleri savaş meydanında bundan sorumlu olan Kara Şaman Togay ve Nikola'dan hesap soracak. Hem Kara Şaman Togay hem de Nikola şoku yaşayacak. İşte Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

BAMSI BEY HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi.

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