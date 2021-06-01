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    • Magazin
    • 01.06.2021 07:56
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    • 01.06.2021 07:56
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    Kamçılanıp ordularını tarumar edecek! : Gayrı öç alma vakti gelmiştir

    Osman Bey'in Bizans ve Moğol ordularıyla cenk etmeden önce sarf ettiği "Kara toprağın bağrına mı girdiler? Söküp alacağız. Cehennemin dibine mi girdiler? Alıp çıkacağız. Benim Bamsı Bey'imi, alplarımı katlettiler. Gayrı bu cihanda onlara ölüm yok." sözlerinin heyecan yarattığı dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Şehit olan Bamsı Bey ve alplerinin intikamını almak üzere harekete geçen Osman Bey, Kayı'nın yiğit alpleriyle birlikte iki ordunun karşısına çıkacak. Nikola ve Kara Şaman Togay, Osman Bey'in şiddetli taaruzu karşısında büyük bir şok yaşayacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    İkinci sezonunda milyonları ekran başına soluksuz kitleyen Kuruluş Osman'da şehit olan Bamsı ve alplerinin intikamı için yanıp tutuşan Osman Bey, bu uğurda Nikola ve Kara Şaman Togay'ın ordularını tarumar edecek. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanında iki ordunun cenk meydanında karşı karşıya geldiği görülüyor. Canından çok sevdiği Bamsı Bey'i kaybetmenin hüznünü yaşayan Kayı yiğitleri savaş meydanında bundan sorumlu olan Kara Şaman Togay ve Nikola'dan hesap soracak. Hem Kara Şaman Togay hem de Nikola şoku yaşayacak. İşte Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

    BAMSI BEY HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

    Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi.

    KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Osman Bey, göç katarının liderliğini Bamsı Bey'e emanet etti. Osman Bey'le anlaşmasını bozmaya karar veren Togay ise nökerleri ile birlikte yayla yoluna tuzak kurdu. Nikola'dan da asker desteği alan Togay, Osman Bey'in göç katarına eşlik etmediğini öğrendi ve saldırı emri verdi.

    Katarı korumakla görevli alpler kadınları ve çocukları korumaya alırken, amansız bir savaşa giriştiler. Bamsı Bey komutasındaki bir avuç alp kahramanca bir direniş gösterirken, savaş meydanında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi.

    Bamsı Bey, Togay'ın öldürdüğü Abdurrahman Gazi'nin, Togay ise Ertuğrul Bey'in öldürdüğü babasının intikamı için vuruşmaya başladı. Bamsı Bey, ustaca hamleleri ile Togay'a üstün geldi ve yaralayarak dizlerinin üzerine düşürdü ancak bitirici vuruşu yapacağı sırada nökerlerden birinin attığı okla vuruldu.

        Yardıma koşan Camuha, Togay'ı kurtarıp kaçırırken, yaralı halde dövüşmeye devam eden Bamsı Bey üzerine çullanan nökerler tarafından ağır yaralandı. Moğol saldırısı başarıyla püskürtülse de Bamsı Bey'in ağır yaralanması herkesi üzüntüye boğdu.

        Saldırıyı haber alan ve alpleriyle birlikte yetişen Osman Bey, Bamsı Bey'i ölmek üzereyken buldu. Osman Bey'i gören Bamsı Bey, "Evlatlarımı sana emanet ederim Osmanım… İntikamımı alacağını elbet bilirim lakin evvela menzilini düşünesin. Kuracağından bir an bile tereddüt etmediğim devletini düşünesin evlat. Savcı beyimin dediği gibi, devlet ebed müddet Osman'ım, devlet ebed müddet" dedikten sonra kelime-i şahadet getirerek son nefesini verdi ve şehit düştü.

        OSMAN BEY VE MALHUN HATUN EVLENDİ

        Osman Bey ve Malhun Hatun, Kayı halkı ve uç beylerinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi. Düğün sahnesinde Osman Bey ve Malhun Hatun'un oyunu büyük ilgi görürken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

        Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü için Kayı Obası'nda kuzular çevrildi, kazanlarda aşlar kaynatıldı. Bala Hatun üzüntüsünü içine atarak tüm hazırlıklarla bizzat ilgilenirken, nikahı kıymak üzere Şeyh Edebalı da obaya geldi.

        Umur Bey, düğün alayıyla birlikte obaya geldiğinde onları Osman Bey karşıladı. Gelinin atından inmesi ile ayağının dibinde testiler kırıldı ve ahalinin sevgi gösterileri eşliğinde nikah için otağa geçildi.

            Şeyh Edebalı'nın kıydığı nikahın şahitleri Bamsı Bey ve Demirci Davud Bey oldu. Nikahın kıyılmasının ardından Şeyh Edebalı, "Rab'bim bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz, sende şahit ol Allah'ım! Evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle" sözleriyle evliliği takdis etti.

            Nikahın ardından düğün eğlencesi başladı. Ahali sofralara kurulurken, şeref konuğu Selçuklu sultanını temsilen düğüne katılan Selçuklu emiri oldu. Düğün, Osman Bey ve Malhun Hatun'un nefes kesen oyununa sahne oldu. Obanın meydanında kendisini bekleyen Malhun Hatun'un yanına kırmızılarla süslenmiş atıyla gelen Osman Bey, ardından muhteşem bir koreografiye imza attı.

            Alplerin Osman Bey türküsü ve coşkusu eşliğindeki oyun, seyirciden de büyük övgü aldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sahnede Burak Özçivit'in binicilik yeteneği adeta nefes kesti.
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            Haberler Magazin Kamçılanıp ordularını tarumar edecek! Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanı: Gayrı öç alma vakti gelmiştir