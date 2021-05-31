Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Baba Mehmet Ali Erbil bile artık onu tutamıyor... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi.
Magazin gündeminin son dönemde en çok konuştuğu ünlü isimlerinden biri haline gelen Yasmin Erbil, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden iddialı pozları ile görenlerin aklını başından alan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hayran kitlesi de her geçen gün giderek artıyor.
Sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncu, bir yandan oyunculuk eğitimlerine devam ederken bir yandan da sosyal medyadaki hayranları için iddialı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.