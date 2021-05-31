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    • Magazin
    • 31.05.2021 15:18
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    • 31.05.2021 15:18
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    'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Baba bile artık onu tutamıyor

    ve 'ın kızları 'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Daha önce babasının sansür uyguladığı paylaşımlarından sonra Yasmin Erbil için artık sınırlar kalkmış gibi. Sosyal medya fotoğraflarında sürekli sansür yiyen Erbil, babasını hiçe sayarak sansürsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

    Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor!

    Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Baba Mehmet Ali Erbil bile artık onu tutamıyor... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi.

    Magazin gündeminin son dönemde en çok konuştuğu ünlü isimlerinden biri haline gelen Yasmin Erbil, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden iddialı pozları ile görenlerin aklını başından alan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hayran kitlesi de her geçen gün giderek artıyor.

    Sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncu, bir yandan oyunculuk eğitimlerine devam ederken bir yandan da sosyal medyadaki hayranları için iddialı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

        Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, babasının sansürünü es geçti. Son dönemde art arda gönderdiği ve kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlar dikkat çekti.

        Birbirinden cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil manşetlerden düşmüyor. Sosyal medyadaki paylaşımları ve düzgün fiziği ile adından sık sık söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.



        Hatırlanacağı üzere Mehmet Ali Erbil, kızının doğum gününde bir fotoğrafını paylaşırken göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı. Kusursuz fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medya hesabında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasmin Erbil'in paylaşımları yorum ve beğeni rekorları kırmaya devam ediyor.

            Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yasmin Erbil, babasının sansürünü umursamadan iddialı ve çekici pozlar paylaşmayı sürdürüyor.

            Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in son paylaşımları da beğeni ve yorum rekorları kırdı.
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            Haberler Magazin Yasmin Erbil'de artık sansür kalmadı hiç durmadan paylaşıyor! Baba Mehmet Ali Erbil bile artık onu tutamıyor