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    • 01.06.2021 01:00
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    • 01.06.2021 01:00
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    öldü mü? ? Çukur son bölümde ne oldu?

    öldü mü? ? Show TV'de yayınlanan ve sevilen dizilerden birisi olan Çukur dizisi finale adım adım giderken, Yamaç'ın boğulma sahnesi akıllara sahnesini getirdi. İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve Yamaç'la ilgili merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Çukur Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç diziden ayrıldı mı? Çukur son bölümde ne oldu?

    Çukur Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç diziden ayrıldı mı? Çukur dizisinin hikayesi merak edilen karakterlerinden birisi olan Yamaç'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan dizide final tarihi yaklaştı. Peki Çukur Yamaç öldü mü?

    ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

    Çukur bu akşam 4. sezonun 38. bölümüyle ekrana gedi. Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükselti. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açtı.

    Bölümün sonunda Yamaç'ın boğulması izleyenleri şimdiden gelecek bölüm için meraklandırdı.

    Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur, 4. Sezonun sonunda final yapmaya hazırlanıyor. 2 bölüm sonra final gerçekleşecek olan Çukur dizisinde heyecan dorukta.

    Beğeniyle takip edilen dizinin izleyicileri bir yandan dizinin bitmesine dair üzüntü duyarken, diğer yandan nasıl bir final yapacağını merak ediyor. Birkaç haftadır final yapacağı konuşulan dizinin 132. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.
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    Haberler Magazin Çukur Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç diziden ayrıldı mı? Çukur son bölümde ne oldu?