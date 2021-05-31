Çukur Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç diziden ayrıldı mı? Çukur son bölümde ne oldu?

Bölümün sonunda Yamaç'ın boğulması izleyenleri şimdiden gelecek bölüm için meraklandırdı.

Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur, 4. Sezonun sonunda final yapmaya hazırlanıyor. 2 bölüm sonra final gerçekleşecek olan Çukur dizisinde heyecan dorukta.

Beğeniyle takip edilen dizinin izleyicileri bir yandan dizinin bitmesine dair üzüntü duyarken, diğer yandan nasıl bir final yapacağını merak ediyor. Birkaç haftadır final yapacağı konuşulan dizinin 132. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.